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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب عيار 21 بمصر تشهد انخفاضات بعد خسارة الـ 200 جنيه

الذهب
الذهب

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أسعار الذهب، وقال إن آخر سعر لـ عيار 21 سجل 1700 جنيه، وعيار 18 يسجل 1460، وعيار 24 سجل 1900 جنيه للجرام.

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أسعار الذهب تخسر 200 جنيه .. وهذا سعر عيار 21 الآن| فيديو

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عيار 18 مصنعيته أغلي من عيار 21، وعيار 21 به شغل شعبي، أو شغل مميز، وأشار إلى أن أسعار الذهب بمصر مرتبطة بالسعر العالم.

 

فيما قال عمرو اللقاني، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تشهد انخفاضاً فى الأسعار خلال هذه الفترة، وأن سعر الذهب كل يوم يتغير.

سعر الذهب خلال الأيام الماضية انخفض 200 جنيه


وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر، أن سعر الذهب خلال الأيام الماضية انخفض 200 جنيه في الجرام وأكثر، وأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات جديدة فى الأسعار.

وكشف تفاصيل هامة بشأن أسعار الذهب، وقال إن "الذهب فى فترة ارتفع واليوم انخفض، فأسعار الذهب ليست ثابتة وكل يوم بسعر".

 

 

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