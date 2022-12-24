سهر الدماطي: الدولار يؤثر على أسعار الذهب والمعدن الأصفر أصبح ملاذا غير أمن

أكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن الاستثمار فى الذهب من الأشياء المربحة، ولكن عندما تشتري الذهب يجب أن يكون فى السبائك أو الجنيه الذهب، لآن المشغولات الذهبية عندما تباع بعد الشراء ستدفع الضريبة، و الدمغة.

وتابعت الخبيرة المصرفية:" الطلب على الذهب من شهر كان مرتفع و السعر كان غير طبيعي، ولكن الآن الذهب ينخفض،

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، أن الدولار له تأثير مباشر على الذهب، وأنه فى الماضى كان الـ 20 دولار يأتى به قيمة من الذهب.

الذهب ليس ملاذ أمنا

وأشارت إلى أن خفض أو ارتفاع سعر الدولار، له تأثير على الذهب، ولكن بشكل عام بعد الأزمات الأخيرة، وانخفاض أسعار الذهب الكبيرة و الأزمات الاقتصادية، أصبح الذهب ليس ملاذ أمنا.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشكل يومي عن أسعار الذهب التى تشهد انهيار فى الفترة الحالية، فكل يوم هناك انخفاض كبير فى أسعر الذهب، والمتخصصين أكدوا أنه قبل نهاية العام سيكون هناك انخفاضات كثيرة.

الذهب

وأكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن أسعار الذهب، تشهد فى هذه الفترة انخفاض، بعد أن سجلت من قبل ارتفاع، موضحًا أن آخر سعر لـ الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا سجل 1700 جنيه، وعيار 18 يسجل 1460، وعيار 24 سجل 1900 جنيه للجرام.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سينخفض الذهب أكثر وسيصل لـ السعر العادل، وأن الجميع عليهم أن يطمئنوا، “ وسينخفض الذهب أكثر و أكثر قبل نهاية العام الحالي”.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عيار 18 مصنعيته أغلي من عيار 21، وعيار 21 به شغل شعبي، أو شغل مميز، وأشار إلى أن أسعار الذهب بمصر مرتبطة بالسعر العالم.

خسائر الذهب

وأكد المهندس عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن تاجر الذهب خسر بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار، موضحًا أن تاجر الذهب يبيع وفى نفس الوقت يشتري.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن تاجر الذهب مكسبه فى وجود الذهب بالمحل، وليس وجود المال.

ولفت إلى أن أسعار الذهب الآن مستقرة، والجميع الآن يبيع الذهب، بعد أن شهد فى وقت سابق ارتفاعًا كبيرًا، وأوضح أن تاجر الذهب، كان يجد تغيرًا فى السعر كل ساعة.

وتابع: "التاجر هو أكثر تضررًا بسبب أسعار الذهب الأخيرة ورد الإعلامي سيد علي: نلم ليكم على الهواء، بعد الخسارة".

وأشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن مصنعية جرام الذهب أصبحت معروفة للجميع، ولا يستطيع أي تاجر بتحديد سعر المصنعية من تلقاء نفسه.

كما أكد الإعلامي أحمد موسى، فى وقت سابق أن :" فيه ناس ضاربت بـ الدولار في السوق السوداء واشتروا و بعد كده اشتروا تانى و واشتروا وجالهم أزمة قلبية".

وتابع "اشتروا بـ 35 و 36 و بـ37 جنيه وبعد كده اتهبدوا هبدة حلوة وجالتهم أزمة قلبية بعد ما خسروا 10 جنيه في كل دولار".

وكشف أحمد موسى:" كانوا عايزين يكسبوا بس الخسارة كانت 10 جنيه فى الدولار، ولسه هيشوفوا هبدات تانية علشان يحرّموا".

وأشار إلى أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، التى اشترت الدولار بـ سعر مرتفع.

وحذر أحمد موسى، التجار، من الوقوع مثل التجار التى خسرت، التى كانت مهتمة بـ نفسها، و اليوم الذهب و الدولار ينخفض.