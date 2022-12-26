نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا ملحوظا؛ مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي، فيما تراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 ليسجل 949 جنيها بعدما تخطى الألف جنيه في وقت سابق.

اقترب سعر الدولار في السوق السوداء من قيمته في البنوك بعدما شهد تراجعا بقيمة 12 جنيها، منخفضا من مستوى 38 جنيها إلى 26 جنيها لتكون ضربة قاصمة لتجار العملة خلال الأيام الماضية.

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” حيث سجلت البيضاء بين 39 و 41 جنيهًا في المزرعة ، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 85 و 87 جنيها ووصلت 90 جنيها في بعض المناطق.

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم، محل اهتمام الكثير من الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022،...

قد يتعرض الكثير إلى مواقف طارئة، ولا يعلم أرقام الطوارئ وأبرزها أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ...

يهتم المصريين يوميًا بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ...