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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

 

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا ملحوظا؛ مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي، فيما تراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 ليسجل 949 جنيها بعدما تخطى الألف جنيه في وقت سابق.

 

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اقترب سعر الدولار في السوق السوداء من قيمته في البنوك بعدما شهد تراجعا بقيمة 12 جنيها، منخفضا من مستوى 38 جنيها إلى 26 جنيها لتكون ضربة قاصمة لتجار العملة خلال الأيام الماضية.

 

قفزة في كرتونة البيض والفراخ بـ45 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” حيث سجلت البيضاء بين 39 و 41 جنيهًا في المزرعة ، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 85 و 87 جنيها ووصلت 90 جنيها في بعض المناطق.

 

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم، محل اهتمام الكثير من الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022،...

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد يتعرض الكثير إلى مواقف طارئة، ولا يعلم أرقام الطوارئ وأبرزها أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ...

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يهتم المصريين يوميًا بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ...

اسعار الدواجن مواقيت الصلاة أسعار الذهب والدولار الحديد والأسمنت نشرة خدمات صدى البلد

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نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن

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