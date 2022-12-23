بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة استقرارا في غالبية البنوك لليوم الرابع على التوالي، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلًا مستويات مُتدنية.

رفع الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي للتخفيف عن الجنيه ودعمه مقابل العملات الآخرى، بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وبحسب بيان صادر عن البنك ، تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وتم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.

السوق السوداء

قال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدي البلد، :" فيه ناس ضاربت بـ الدولار في السوق السوداء واشتروا و بعد كده اشتروا تانى و واشتروا وجالهم أزمة قلبية".

وتابع الإعلامي احمد موسى: "اشتروا بـ 35 و 36 و بـ37 جنيه وبعد كده اتهبدوا هبدة حلوة وجالتهم أزمة قلبية بعد ما خسروا 10 جنيه في كل دولار".

وأشار إلى أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، التي اشترت الدولار بـ سعر مرتفع.

الدولار

قرض صندوق النقد

واستقر سعر الدولار بعد إعلان صندوق النقد الدولي في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي 17 ديسمبر، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

لا يوجد تعويم ثالث

وفجّر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، مفاجأة قائلاً: إن مصر لم يكن أمامها بدائل عن قرض صندوق النقد الدولي، ولا يوجد تعويم ثالث للجنيه.

وقال “الخبير ”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: إن الأسعار قد تنخفض خلال شهر، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ".

وتابع أن صندوق النقد شدد على أنه لا تعويم ثالث للجنيه المصري.

أسعار الدولار عالميًا

وتراجع الأخضر بقوة على المستوى العالمي، حتى وصل إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ 6 أشهر ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

الدولار

وشهدت العملة الامريكية تراجع قوى بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 104.41 نقطة، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

مؤشر الدولار العالمي

وكان مؤشر الدولار شهد تراجعا ملحوظا من 114 نقطة على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة، بعد ما شهد الشهر الحالي رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 2022 عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

انهيار السوق السوداء

وكان الإعلامي سيد علي، قال في برنامجه أمس أن الدولار الآن يباع فى السوق السوداء بأقل من 28 جنيها ، قائلا لتجار السوق السوداء: “من أعمالكم سلط عليكم البعض اشتري الدولار بـ 37 جنيها، على أمل أن يباع بـ 40 جنيهًا".

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 -12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.75 جنيه للدولار الواحد.

الدولار

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.66 جنيه للشراء و24.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر العملات

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.75 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين ورجال الأعمال، بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا وكذلك رجال الأعمال، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.64 جنيه للشراء و”24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.64 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.64 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 24.75 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 24.64 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.75 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.68 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصرى الخليجي سجل 24.72 جنيه للشراء ، و 24.75 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم