بنك مصر يخفض حدود السحب النقدي على الدولار بالخارج باستخدام البطاقات

أعلن بنك مصر، خفض حدود السحب النقدي على الدولار خارج مصر من ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل) والائتمان للمشتريات للمرة الثانية على التوالي .



من جهة أخرى قرر البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية على التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.