العراق.. قرار عاجل من مصرف الرافدين بشأن الدولار

أعلن مصرف الرافدين بـالعراق ، الخميس، المباشرة ببيع الدولار للمواطنين بدءاً من السبت المقبل.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي الخاصة ببيع الدولار فقد باشر المصرف ببيع العملة الاجنبية الدولار لأغراض السفر بما لا يزيد عن ١٠ الاف دولار امريكي لكل زبون تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين بسعر ١٤٦٥ دينارا عراقيا لكل دولار".

ودعا المصرف العراقي المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار مراجعة فرع شارع فلسطين في جانب الرصافة وفرع الحي العربي بجانب الكرخ اعتبارا من يوم السبت القادم.

