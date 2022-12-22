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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الدولار
الدولار

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس استقرارا في غالبية البنوك لليوم الثالث على التوالي، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلًا مستويات مُتدنية.

اجتماع البنك المركزي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع البنك المركزي المصري، سيكون اليوم الخميس 22-12، وأن هذا الموعد هو الموعد المحدد، مضيفا في  برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدي البلد أمس، :" فيه ناس ضاربت بـ الدولار في السوق السوداء واشتروا و بعد كده اشتروا تانى و واشتروا وجالهم أزمة قلبية".

السوق السوداء

وتابع الإعلامي احمد موسى: "اشتروا بـ 35 و 36 و بـ37 جنيه وبعد كده اتهبدوا هبدة حلوة وجالتهم أزمة قلبية بعد ما خسروا 10 جنيه في كل دولار".

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

وأشار إلى أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، التي اشترت الدولار بـ سعر مرتفع.

وحذر أحمد موسى، التجار، من الوقوع مثل التجار التى خسرت، التي كانت مهتمة بـ نفسها، و اليوم الذهب و الدولار ينخفض.

الدولار 

قرض صندوق النقد 

واستقر سعر الدولار بعد إعلان صندوق النقد الدولي في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي 17 ديسمبر، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

لا يوجد تعويم ثالث

وفجّر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، مفاجأة قائلاً: إن مصر لم يكن أمامها بدائل عن قرض صندوق النقد الدولي، ولا يوجد تعويم ثالث للجنيه.

وقال “الخبير ”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: إن الأسعار قد تنخفض خلال شهر، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ".

وتابع أن هناك من يبُث الشائعات حول الاقتصاد المصري، وصندوق النقد شدد على أنه لا تعويم ثالث للجنيه المصري.

أسعار الدولار عالميًا

وشهدت العملة الأمريكية تراجعًا على المستوى العالمي  ،حتى وصلت إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ 6 أشهر ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

الدولار 

وشهد الأخضر  تراجع قوى بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 104.24 نقطة، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

مؤشر الدولار العالمي

يذكر أن مؤشر الدولار تراجع بقوة من 114 نقطة على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة، بعد ما شهد الشهر الحالي رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 2022 عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

انهيار السوق السوداء 

وكان الإعلامي سيد علي، قال في برنامجه أمس أن الدولار الآن يباع فى السوق السوداء بأقل من 28 جنيها ، قائلا لتجار السوق السوداء: “من أعمالكم سلط عليكم البعض اشتري الدولار بـ 37 جنيها، على أمل أن يباع بـ 40 جنيهًا".

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 -12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.75  جنيه للدولار الواحد.

الدولار 

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.66 جنيه للشراء و24.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.75 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويهتم الكثير من المواطنين ورجال الأعمال، بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا وكذلك رجال الأعمال،  إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.64 جنيه للشراء و”24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.64 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.64 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 24.75 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويهتم الكثير بـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 24.64 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.75 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.68 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصرى الخليجي سجل 24.72 جنيه للشراء ، و 24.75 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

 

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