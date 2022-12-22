خسروا 10 جنيهات فى الدولار.. أحمد موسى يوجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اجتماع البنك المركزي المصري، سيكون يوم الخميس 22-12، وأن هذا الموعد هو الموعد المحدد.

وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدي البلد، أن :" فيه ناس ضاربت بـ الدولار في السوق السوداء واشتروا و بعد كده اشتروا تانى و واشتروا وجالهم أزمة قلبية".

وتابع "اشتروا بـ 35 و 36 و بـ37 جنيه وبعد كده اتهبدوا هبدة حلوة وجالتهم أزمة قلبية بعد ما خسروا 10 جنيه في كل دولار".

وكشف أحمد موسى:" كانوا عايزين يكسبوا بس الخسارة كانت 10 جنيه فى الدولار، ولسه هيشوفوا هبدات تانية علشان يحرّموا".

وأشار إلى أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، التى اشترت الدولار بـ سعر مرتفع.

وحذر أحمد موسى، التجار، من الوقوع مثل التجار التى خسرت، التى كانت مهتمة بـ نفسها، و اليوم الذهب و الدولار ينخفض.

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه مضطر أن يصارح الرأي العام بأمر يتعلق بسلعة الأرز، أن الدولة استلمت من الفلاحين الأرز بسعر 300 ألف بدلا من 1.5 طن.

وأضاف أحمد موسى أنه تم صدور 11 قرارا خلال الشهرين الماضيين ما تسبب في توريد 300 ألف طن فقط من الأرز ، منوها ان السعر الذي تم تحديده للمزارع كان غير عادل لدرجة ان المزارع بعد التهديد بالحبس والنيابة لم يورد الارز ايضا.

الأرز من كثرته يفيض و"يترمي



وأشار أحمد موسى ، إلى أنه كان في الماضي الأرز من كثرته يفيض و"يترمي" على حد تعبيره، مستنكرا السعر القليل الذي حددته الحكومة للفلاح.

وتابع أحمد موسى مستنكرا: «كيلو الأرز وصل ازاي 23 جنيها ده إذا لقيته، ده كان بـ 10 جنيهات ».