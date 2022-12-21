استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية.

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية؛ حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 - 60 قرشا.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.65 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.72 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 26.13 جنيه للشراء، و26.24 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 26.18 جنيه للشراء، و26.31 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 26.23 جنيه للشراء، و26.31 جنيه للبيع .

وسجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.94 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 30.01 جنيه للشراء، و30.17 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 29.98 جنيه للشراء، و30.09 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.55 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 6.71 جنيه للشراء، و6.72 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 77.82 جنيه للشراء، و80.67 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير هذا العام غدا، لبحث أسعار الفائدة في ضوء المتغيرات الخارجية والمحلية.