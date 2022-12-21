ضربة لـ الدولار واليورو.. اتفاق بين روسيا والهند بالتبادل التجاري بعملتهما المحلية

أعلن مسؤول في الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، اتفاق بلاده والهند المبدئي على استخدام عملتهما في التبادل التجاري، بدل الدولار واليورو.

وقال نائب الدائرة الثانية لوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف: "نبتعد مبدئياً عن استخدام الدولار واليورو، علينا الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية"، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

يحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أهداف جيش بلاده للعام 2023، وذلك خلال اجتماعٍ مع كبار القادة العسكريين، وفقا لما أعلنه الكرملين.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، حذر مسؤولون عسكريون غربيون من احتمال عودة التصعيد في الهجمات الروسية على أوكرانيا، غير مستبعدين احتمال شن هجومٍ على شمال أوكرانيا، وتحديدا من الأراضي البيلاروسية حليفة بوتين الأولى في هذه الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف الوضع في مناطق دونيسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا بالصعب للغاية، مطالبا قوات الأمن في تلك المناطق ببذل قصارى جهدها لضمان أقصى درجاتِ الأمن واحترام حقوق وحريات المواطنين.