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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. عروسان من الهند يرتديان تيشيرت ميسي ومبابي في زفافهما

شاهد.. عروسان يرتديان
شاهد.. عروسان يرتديان تيشرتات ميسي ومبابي في زفافهما

عندما يقرر الناس الزواج، فإنهم عادة ما يبحثون عن شريك حياة له نفس الاهتمامات والهوايات المشتركة، وبالنسبة لمشجعي كرة القدم، فإن مشاهدة كأس العالم أمر لا بد منه، حتى لو كانت في يوم الزفاف.

انتشرت صورة لعروسان في ولاية كيرالا الهندية، وهي ولاية معروفة بشغفها بكرة القدم، يرتديان قمصان فرقهم المفضلة في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، ويشاهدان المباراة خلال حفل الزفاف.

بينما كان العريس ساشين من أشد المعجبين بالأرجنتين وارتدى قميص ليونيل ميسي رقم 10، ارتدت عروسه أثيرا، كونها من مشجعي المنتخب الفرنسي، قميص كيليان مبابي.

زفاف بين فرنسا والأرجنتين 

كان الثنائى يرتديان اكسسوارات زفافهما مع القمصان فوق ملابس الزفاف، ونشرت صحيفة بي بي سي على صورتهما على إنستجرام.

ووفقًا لتقرير البي بي سي، فقد عقد الزوجان قرانهما في حفل أقيم في مدينة كوتشي قبل ساعات فقط من لقاء الفريقين في استاد لوسيل القطري في ما تبين أنه أحد أكثر المباريات إثارة في تاريخ كأس العالم FIFA.

بعد طقوس الزفاف، تسابق الزوجان خلال حفل الاستقبال والولائم ليشقوا طريقهم إلى منزل ساشين في الولاية الهندية على بعد 206 كم، في الوقت المناسب لمشاهدة المباراة النهائية بين الفريقين.

الزفاف مبابي ميسي كاس العالم لكرة القدم ليونيل ميسي

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