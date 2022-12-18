خبير اقتصادي: 7 أسس وآليات لصندوق النقد الدولي للموافقة على القرض

قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي، إن بعثة صندوق النقد الدولي منذ ٦ أشهر اتفقت مع الحكومة المصرية على أن يكون هناك عدد من المسارات يجب أن تنتهجها الحكومة للحصول على قرض الصندوق حتى تكون هناك مرونة في التعامل مع التحديات العالمية.

واضاف "مصطفي بدرة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه كان هناك أيضا عدد من الأسس والاليات التي يجب أن تتبعها الحكومة للحصول علي القرض، وكانوا 7 أسس بالتحديد، من تلك الأسس تغيير سعر الفائدة ومرونة في سعر الصرف والذي حدث فيه خفض قيمة الجنيه.

وتابع مصطفي بدرة، أن من ضمن هذه الأسس هي وثيقة الملكية للتخلص من عدد من الشركات للقطاع الخاص وإفساح المجال لهم.

https://fb.watch/hu26L-i0vE/?mibextid=NnVzG8