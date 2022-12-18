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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: 7 أسس وآليات لصندوق النقد الدولي للموافقة على القرض

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي، إن بعثة صندوق النقد الدولي منذ ٦ أشهر اتفقت مع الحكومة المصرية على أن يكون هناك عدد من المسارات يجب أن تنتهجها الحكومة للحصول على قرض الصندوق حتى تكون هناك مرونة في التعامل مع التحديات العالمية.

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رئيس البورصة المصرية الأسبق: صندوق النقد الدولي لم يقر شروطا على مصر

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واضاف "مصطفي بدرة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه كان هناك أيضا عدد من الأسس والاليات التي يجب أن تتبعها الحكومة للحصول علي القرض، وكانوا 7 أسس بالتحديد، من تلك الأسس تغيير سعر الفائدة ومرونة في سعر الصرف والذي حدث فيه خفض قيمة الجنيه.

وتابع مصطفي بدرة، أن من ضمن هذه الأسس هي وثيقة الملكية للتخلص من عدد من الشركات للقطاع الخاص وإفساح المجال لهم.

https://fb.watch/hu26L-i0vE/?mibextid=NnVzG8

الحكومة المصرية صندوق النقد الدولى الخبير الاقتصادي ام بي سي مصر برنامج الحكاية

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