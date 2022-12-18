عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من

رئيس البورصة المصرية الأسبق: صندوق النقد الدولي لم يقر شروطا على مصر

صدى البلد

قال الدكتور عبد الرحمن الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق، إن صندوق النقد الدولى وافق على منح مصر قرضا جديدا دون شروط.

وأكد الترجمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر” المذاع عبر قناة “ سى بى سى”، أن الحصول على قرض من صندوق النقد، يعكس الثقة الكبيرة ورسالة دعم للاقتصاد المصرى.

الحكومة 

وأشار سامح الترجمان إلى أن الحكومة تستهدف من الحصول على قرض استمرار التنمية المستدامة بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن الأهم عند صندوق النقد الدولي هو الاطمئنان على سير الاقتصاد بصورة طبية.

https://www.youtube.com/channel/UCUHq39HXLyAjjMPIjsNRLpw/live?app=desktop

صندوق النقد القطاع الخاص صندوق النقد الدولى التنمية المستدامة بورصة المصرية النقد الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

إصابة بالجمجمة وقطع في الأذن.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية: واشنطن منعت أوكرانيا من اغتيال رئيس أركان الجيش الروسي

خلافات أسرية.. شاب ينهي حياة شقيقه بالمقص بطنطا

الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب التوأمان الآن.. شاهد الظاهرة البديعة

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 18-12-2022

علي جمعة يكشف عن شكل عرش الرحمن وصفات من يستظلون به يوم القيامة

ناقدة رياضية: منتخب المغرب نجح في وضع اسمه وسط عمالقة وكبار المنتخبات العالمية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة لزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

هدّد كأس العالم بالتأجيل .. تعرف على أعراض فيروس الإبل

أهمها رقم 3.. أكلات تحد من الجلطات القلبية

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ