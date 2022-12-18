رئيس البورصة المصرية الأسبق: صندوق النقد الدولي لم يقر شروطا على مصر

من

قال الدكتور عبد الرحمن الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق، إن صندوق النقد الدولى وافق على منح مصر قرضا جديدا دون شروط.

وأكد الترجمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر” المذاع عبر قناة “ سى بى سى”، أن الحصول على قرض من صندوق النقد، يعكس الثقة الكبيرة ورسالة دعم للاقتصاد المصرى.

الحكومة

وأشار سامح الترجمان إلى أن الحكومة تستهدف من الحصول على قرض استمرار التنمية المستدامة بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن الأهم عند صندوق النقد الدولي هو الاطمئنان على سير الاقتصاد بصورة طبية.

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