مفيش تعويم تانى| انخفاض سعر الدولار عالمياً واستقراره أمام الجنيه

انخفض سعر صرف الدولار بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلًا مستويات مُتدنية، بينما استقر سعر صرف الدولار فى مصر مقابل الجنيه فى معظم البنوك المصرية اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولي في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي 17 ديسمبر، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم



وفي مصر سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22-12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.75 جنيه للدولار الواحد.

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي



ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.69 جنيه للشراء و24.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم



وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.75 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي



وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.64 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

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لا يوجد تعويم ثالث



وفجّر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، مفاجأة قائلاً: إن مصر لم يكن أمامها بدائل عن قرض صندوق النقد الدولي، ولا يوجد تعويم ثالث للجنيه.

وقال “بدرة”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: إن الأسعار قد تنخفض خلال شهر، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ".

وتابع الخبير الاقتصادي أن هناك من يبُث الشائعات حول الاقتصاد المصري، وصندوق النقد شدد على أنه لا تعويم ثالث للجنيه المصري.