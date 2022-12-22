بـ46 ألف ليرة.. الدولار يصعد بجنون في لبنان وهذه العملة تنهار

ارتفع سعر الدولار بشكل جنوني في لبنان، اليوم الخميس، أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

يأتي هذا بعد أن قرر مصرف لبنان المركزي تبنّي سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار، اعتباراً من الأول من فبراير 2023، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ووصل سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء، للشراء إلى 45 ألفاً و800 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 46 ألف ليرة لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

كذلك ارتفع سعر الدولار في منصة صيرفة أمام الليرة إلى 30 ألفاً و600 ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولاريه بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.