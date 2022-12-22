عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جنوني بأسعار النفط العالمية لليوم الرابع على التوالي

ارتفاع جنوني بأسعار
ارتفاع جنوني بأسعار النفط العالمية لليوم الرابع على التوالي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد ويتجه السفر للارتفاع في موسم العطلات.

وبحلول الساعة 0422 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً، أو ما يعادل 0.54 في المئة، إلى 82.64 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 في المئة من الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً، أو 0.63 في المئة، إلى 78.78 دولار.

وقفزت عقود الخامين أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون؛ إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، خلافاً لتوقعات ارتفاعها.

ويأتي انخفاض المخزونات مع توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في ظل العاصفة الشتوية القوية التي تجتاح الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع انتعاش السفر ما بعد جائحة فيروس كورونا مع حلول موسم عطلة نهاية العام.

وقال بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: «سوق النفط الخام متوازنة بشكل جيد».

وأضاف: «بينما نتطلع إلى عام 2023، نرى أن إعادة الفتح في الصين واستمرار التزايد المحتمل للطلب العالمي على وقود الطائرات (نحو مستويات 2019) سيؤدي إلى شح في أسواق الخام العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع».

ومع ذلك، فإن مخاوف الطلب الناتجة عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين والقلق من ركود عالمي قد تكبح العقود الآجلة للنفط.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية الأربعاء إن الصين ربما تواجه صعوبة في الإحصاء الدقيق للإصابات فيما تشهد البلاد ارتفاعاً كبيراً في الحالات.

ارتفاع كبير في سعر النفط العالمي

ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد انهيار الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

أسبوع النفط الأفريقي أسعار المشتقات النفطية أرباح خيالية لشركات النفط إجراءات حظر النفط الروسي النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع الذهب ..عيار 21 يفقد 180 جنيهاً ببداية تعاملات اليوم الخميس

رئيس "كاف": 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

الخميس 22 ديسمبر.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

مهاجم غاني.. قرار عاجل من كولر لإدارة الأهلي قبل كأس العالم للأندية

اليوم.. تعطيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

الصين تنفي وجود مراكز سرية للشرطة تابعة لها في دول أجنبية

التنمية الحقيقية.. مصر تفتتح سد جوليوس نيريري في تنزانيا| كيف يخدم رؤية القاهرة؟

نجم الزمالك يدرس الرحيل عن القلعة البيضاء

نور السعودية.. برنامج إغاثي جديد لنجدة المتضررين في دول النزاعات

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

من أجل مونديال الأندية.. تقارير: الأهلي يسعى بقوة لضم هداف الدوري التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت.. دجال أمر بدفنه حيا

احذري طهى الدجاج المجمد في المقلاية الهوائية.. لهذه الأسباب

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

القرية النائمة.. ما سبب سقوط عشرات السكان في سبات عميق على الحدود الروسية

فيديو

"مش عايزة أسمع صوت".. أحلام تنفعل فى كواليس سعودي أيدول I فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ