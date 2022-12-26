مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يهتم المصريين يوميًا بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، 2 جُمادى الآخرة 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر ، 2 جُمادى الآخرى 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 5:16 ص

الشروق: 6:49 ص

الظُّهْر: 11:55 ص

العَصر: 2:44 م

المَغرب: 5:02 م

العِشاء: 6:25 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 5:16 ص

الشروق: 6:49 ص

الظُّهْر: 11:55 ص

العَصر: 2:44 م

المَغرب: 5:02 م

العِشاء: 6:25 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 5:23 ص

الشروق: 6:57 ص

الظُّهْر: 12:01 ظ

العَصر: 2:46 م

المَغرب: 5:05 م

العِشاء: 6:29 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 5:19 ص

الشروق: 6:53 ص

الظُّهْر: 11:56 ص

العَصر: 2:42 م

المَغرب: 5:01 م

العِشاء: 6:25 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 5:04 ص

الشروق: 6:36 ص

الظُّهْر: 11:44 ص

العَصر: 2:34 م

المَغرب: 4:52 م

العِشاء: 6:15 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 5:13 ص

الشروق: 6:43 ص

الظُّهْر : 11:55 ص

العَصر: 2:50 م

المَغرب: 5:09 م

العِشاء : 6:30 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 5:10 ص

الشروق: 6:39 ص

الظُّهْر : 11:53 ص

العَصر: 2:49 م

المَغرب: 5:08 م

العِشاء : 6:28 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:25 ص

الشروق: 6:53 ص

الظُّهْر : 12:12 م

العَصر: 3:11 م

المَغرب: 5:30 م

العِشاء : 6:49 م

الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 5:01 ص

الشروق: 6:29 ص

الظُّهْر : 11:49 ص

العَصر: 2:49 م

المَغرب: 5:09 م

العِشاء : 6:27 م