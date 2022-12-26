مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يهتم المصريين يوميًا بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، 2 جُمادى الآخرة 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر ، 2 جُمادى الآخرى 1444 هجرية:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
الفجْر: 5:16 ص
الشروق: 6:49 ص
الظُّهْر: 11:55 ص
العَصر: 2:44 م
المَغرب: 5:02 م
العِشاء: 6:25 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 5:16 ص
الشروق: 6:49 ص
الظُّهْر: 11:55 ص
العَصر: 2:44 م
المَغرب: 5:02 م
العِشاء: 6:25 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 5:23 ص
الشروق: 6:57 ص
الظُّهْر: 12:01 ظ
العَصر: 2:46 م
المَغرب: 5:05 م
العِشاء: 6:29 م
مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ
الفجْر: 5:19 ص
الشروق: 6:53 ص
الظُّهْر: 11:56 ص
العَصر: 2:42 م
المَغرب: 5:01 م
العِشاء: 6:25 م
مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 5:04 ص
الشروق: 6:36 ص
الظُّهْر: 11:44 ص
العَصر: 2:34 م
المَغرب: 4:52 م
العِشاء: 6:15 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 5:13 ص
الشروق: 6:43 ص
الظُّهْر : 11:55 ص
العَصر: 2:50 م
المَغرب: 5:09 م
العِشاء : 6:30 م
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجْر : 5:10 ص
الشروق: 6:39 ص
الظُّهْر : 11:53 ص
العَصر: 2:49 م
المَغرب: 5:08 م
العِشاء : 6:28 م
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 5:25 ص
الشروق: 6:53 ص
الظُّهْر : 12:12 م
العَصر: 3:11 م
المَغرب: 5:30 م
العِشاء : 6:49 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 5:01 ص
الشروق: 6:29 ص
الظُّهْر : 11:49 ص
العَصر: 2:49 م
المَغرب: 5:09 م
العِشاء : 6:27 م