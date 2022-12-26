سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اقترب سعر الدولار في السوق السوداء من قيمته في البنوك بعدما شهد تراجعا بقيمة 12 جنيها، منخفضا من مستوى 38 جنيها إلى 26 جنيها لتكون ضربة قاسمة لتجار العملة خلال الأيام الماضية.

وانهار الدولار الأسود بما يوضح مدى جهود الدولة الناجحة في القضاء على السوق الموازية التي تضر بالدولة والمواطنين وتحقيق استقرار السوق، إذ سيطرت حالة الارتباك والتخبط على تجار المتعاملين في السوق الموازية التي تضر بالمصالح الوطنية، حيث واصل سعر صرف الدولار نزوله القوى بعد قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3% ، مع موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.

وعلى مستوى البنوك الوطنية والبنك المركزي، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين في غالبية البنوك لليوم السابع على التوالي، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلًا مستويات مُتدنية.

رفع أسعار الفائدة

ولعل أبرز أسباب استقرار الجنيه، قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي للتخفيف عن الجنيه ودعمه مقابل العملات الآخرى، بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وحدد البنك في بيان صادر عنه سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%، وهو ما عزز من قيمة الجنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويذكر ان الإعلامي أحمد موسى، قال في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "فيه ناس ضاربت بـ الدولار في السوق السوداء واشتروا وبعد كده اشتروا تانى واشتروا وجالهم أزمة قلبية".

وأكد أحمد موسى في برنامجه: "اشتروا بـ 35 و36 وبـ37 جنيه وبعد كده اتهبدوا هبدة حلوة وجاتلهم أزمة قلبية بعد ما خسروا 10 جنيه في كل دولار".

وأشار إلى أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، الذين اشتروا الدولار بـ سعر مرتفع.

الدولار

وشهد سعر الدولار في السوق السوداء انهيارا ليهبط من 38 جنيها إلى 26 جنيها ، بحسب مصادر.

قرض صندوق النقد

واستقر سعر الدولار بعد إعلان صندوق النقد الدولي في الساعات الأولى من صباح السبت 17 ديسمبر، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

وعليه انهار سعر الدولار في السوق الموازية بمجرد الموافقة على صرف أول شريحة من القرض.

انهيار الدولار في السوق السوداء

وكان الإعلامي سيد علي، قال في برنامجه أمس أن الدولار الآن يباع فى السوق السوداء بأقل من 28 جنيها، قائلا لتجار السوق السوداء: “من أعمالكم سلط عليكم البعض اشتري الدولار بـ 37 جنيها، على أمل أن يباع بـ 40 جنيهًا".

مفيش تعويم

أما الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، فجر مفاجأة قائلاً: إن مصر لم يكن أمامها بدائل عن قرض صندوق النقد الدولي، ولا يوجد تعويم ثالث للجنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الأسعار قد تنخفض خلال شهر، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ".

وتابع أن صندوق النقد شدد على أنه لا تعويم ثالث للجنيه المصري.

احمد موسى

أسعار الدولار عالميًا

وتراجع الأخضر على المستوى العالمي، حتى وصل إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الامريكية تراجع قوى بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 104.32 نقطة، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

مؤشر الدولار العالمي

تراجع مؤشر الدولار

مؤشر الدولار تراجع من أعلى مستوى له من 114 نقطة على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة في بدايات الشهر الحالي ، وهو ما تحقق حينما رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

الدولار

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 2022 عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 26 -12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.75 جنيه للدولار الواحد.

الدولار

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.68 جنيه للشراء و24.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

الدولار

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.75 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من رجال الأعمال والتجار والمواطنين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.64 جنيه للشراء و”24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.64 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.64 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 24.75 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 24.64 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.75 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.68 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصرى الخليجي سجل 24.72 جنيه للشراء ، و 24.75 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم