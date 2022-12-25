سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 25-12-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ في البنك المركزي المصري ليصل متوسط الصرف نحو 24.67 جنيها للشراء و 24.74 جنيها للبيع.

استقرار السعر

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ في معظم الـ 38 بنكا عاملا بمصر.

زيادة في أسبوع

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في أسبوع مضي بمقدار 4 قروش في معظم البنوك المصرية.

رفع سعر الفائدة

وخلال الخميس الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 300 نقطة أساس بما يساوي 3%، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

واعلنت لجنة السياسات النقدية التي يرأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري إنه تم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.

وأجري البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار نحو 24.73 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع،في مصرف أبوظبي الاسلامي

ثاني أقل سعر

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك “HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، الامصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول، قناة السويس".

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB"

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 24.69 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع.

شهادات الادخار

ومع رفع سعر الفائدة في البنك المركزي، اعلن كلا من بنكي مصر والأهلي المصري التابعين للحكومة، رفع سعر الفائدة علي الشهادات البلاتينية بواقع 3%.

وسجل أعلي سعر فائدة للشهادة البلاتينية الثلاثية لدي البنكين نحو 20.25% لمدة 3 سنوات ذات العائد السنوي والتي يتم الإكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها قابلة للتجديد.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار في البنوك المصرية وتحديدا بنكا مصر والأهلي التابعان للحكومة نحو 24.64 جنيها للشراء و 24.69 جنيها للبيع

ثاني أعلي سعر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أعلي سعر في البنوك 24.7 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، المشرق، ميد بنك".