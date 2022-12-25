عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 25-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ في البنك المركزي المصري ليصل متوسط  الصرف نحو  24.67 جنيها للشراء و 24.74 جنيها للبيع.

استقرار السعر

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ في معظم الـ 38 بنكا عاملا بمصر.

الدولار يتراجع.. وهذا سعر الذهب عالمياً

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

زيادة في أسبوع

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في أسبوع مضي بمقدار 4 قروش في معظم البنوك المصرية.

رفع سعر الفائدة

وخلال الخميس الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 300 نقطة أساس بما يساوي 3%، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

واعلنت لجنة السياسات النقدية التي يرأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري إنه تم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.

وأجري البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.

أعلي سعر 

وسجل  أعلي سعر دولار  نحو 24.73 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع،في  مصرف أبوظبي الاسلامي 

 

ثاني أقل سعر

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك “HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، الامصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول، قناة السويس".

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB"

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 24.69 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع.

شهادات الادخار

ومع رفع سعر الفائدة في البنك المركزي، اعلن كلا من بنكي مصر والأهلي المصري التابعين للحكومة، رفع سعر الفائدة علي الشهادات البلاتينية بواقع 3%.

وسجل أعلي سعر فائدة للشهادة البلاتينية الثلاثية لدي البنكين نحو 20.25% لمدة 3 سنوات ذات العائد السنوي والتي يتم الإكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها قابلة للتجديد.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار في البنوك المصرية وتحديدا بنكا مصر والأهلي التابعان للحكومة نحو  24.64 جنيها للشراء و 24.69 جنيها للبيع 

ثاني أعلي سعر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أعلي سعر في البنوك 24.7 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، المشرق، ميد بنك".

 

سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال سعر الدولار فى البنوك اليوم سعر الدولار في البنك المركزي اليوم اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

جرام الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيها.. الأصفر ينخفض بعد قرار المركزي

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم | تراجع الدولار .. هذا سعر الذهب.. تحذير عاجل من السعودية.. مليون حالة وفاة وشيكة في الصين

ترشيحاتنا

كامل الوزير: قطار تالجو يمتص الصدمات والحمامات مثل الطائرات

وزير النقل يكشف أسعار القطار التالجو الجديد

إعلامي سعودي يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة كريستيانو رونالدو لـ النصر

أبرزها عن الحرب بأوكرانيا.. بابا الفاتيكان يوجه رسائل للمسيحيين عشية عيد الميلاد

طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول.. اعرف مواد اليوم

رئيس اتحاد السلة: سيارة الإسعاف تأخرت في دخول صالة حسن مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

صوتي خامته شتوية .. العِلم يحسم صحة تصريح ياسمين عز

بطقم بيجامات.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته

بعد تحريم الفن| 5 صور أثارت الجدل لزيزي عادل.. صور

فيديو

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ