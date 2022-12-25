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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 25-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ في معظم الـ 38 بنكا عاملا بمصر.

 

سعر البنك المركزي

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري متوسط سعر الدولار نحو  24.67 جنيها للشراء و 24.74 جنيها للبيع.

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زيادة في أسبوع

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في أسبوع مضي بمقدار 4 قروش في معظم البنوك المصرية

 

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار في البنوك المصرية وتحديدا بنكا مصر والأهلي التابعان للحكومة نحو  24.64 جنيها للشراء و 24.69 جنيها للبيع

ثاني أقل سعر

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك “HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، الامصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول، قناة السويس".

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB"

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 24.69 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع.

ثاني أعلي سعر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أعلي سعر في البنوك منمجحو 24.7 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، المشرق، ميد بنك".

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار في البنوك لدي مصرف أبوظبي الاسلامي ليصل لنحو 24.73 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع.

رفع سعر الفائدة

وخلال الخميس الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 300 نقطة أساس بما يساوي 3%، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

واعلنت لجنة السياسات النقدية التي يرأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري إنه تم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.

وأجري البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.

 

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