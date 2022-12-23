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رئيس التحرير
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انهيار الذهب

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أسعار الدولار عالميا ومحليا وأيضا أسعار الذهب الذي شهد هبوطا كبيرا اليوم لكل الأعيرة. 

ويرصد الفيديو التالي أسعار الذهب والدولار محليا وعالميا :

شاهد الفيديو 

 

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة استقرارا في غالبية البنوك لليوم الرابع على التوالي، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلًا مستويات مُتدنية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال  تعاملات اليوم الجمعة 24.64 جنيه للشراء و 24.69 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 26.08جنيه للشراء و26.31جنيه جنيه .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 29.55 جنيه للشراء و 29.99 جنيه للبيع .

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2000 جنيهًا  .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 1750 جنيهًا   .
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1500 جنيهًا .

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة  14000 جنيه.
بلغ  سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2 مليون جنيه.
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1798 دولار 

 

 

 

الدولار الذهب

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