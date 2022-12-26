قفزة في كرتونة البيض والفراخ بـ45 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” حيث سجلت البيضاء بين 39 و 41 جنيهًا في المزرعة ، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 85 و 87 جنيها ووصلت 90 جنيها في بعض المناطق.

وشهدت أسعار الفراخ اليوم اترفاعا إذ وصل سعر الكيلو الأبيض إلى 42 -45 جنيها في الأسواق، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 -12-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

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أسعار الدواجن

ويبحث المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26-12-2022

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء: بين 39-41جنيهًا للكيلو فى المزرعة و42 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 62- 56جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 55 و 60 جنيها

الأوراك: بين 50- 49 55 للكيلو

البانيه: بين 100- 110 جنيهات للكيلو

الدواجن الرومي: 60-70 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء: 35-36 جنيها في المزرعة وبين 37-38 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 2.75_3 جنيه.

كتكوت ساسو: 3.75_4 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل 83-85 جنيها للطبق في المزرعة و 87 -90 جنيها للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 80 جنيها في المزرعة ، وبين 83 و 85 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 83 و 85 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية