عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قفزة في كرتونة البيض والفراخ بـ45 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” حيث سجلت البيضاء بين 39 و 41 جنيهًا في المزرعة ، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 85 و 87 جنيها ووصلت 90 جنيها في بعض المناطق.

وشهدت أسعار الفراخ اليوم اترفاعا إذ وصل سعر الكيلو الأبيض إلى 42 -45  جنيها في الأسواق، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 -12-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

طالع أيضا:

الفراخ بـ 33 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البانية بـ90 جنيها .. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم .. فيديو

أسعار الدواجن

ويبحث المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26-12-2022 

اسعار الدواجن
  • الدواجن البيضاء: بين 39-41جنيهًا للكيلو فى المزرعة و42 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
  • الدواجن البلدى: بين 62- 56جنيهًا للكيلو
  • الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 55 و 60 جنيها
  • الأوراك: بين 50- 49 55 للكيلو
  • البانيه: بين 100- 110 جنيهات للكيلو
  • الدواجن الرومي: 60-70 جنيها للكيلو
  • الدواجن الأمهات البيضاء: 35-36 جنيها في المزرعة وبين 37-38 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 2.75_3 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 3.75_4 جنيه.
اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم 

واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل  83-85 جنيها  للطبق في المزرعة و 87 -90 جنيها  للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 80 جنيها في المزرعة ، وبين 83 و 85 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 83 و 85 جنيها.  

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

  • أسعار البط  البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.
  • أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو.
  • أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو.
  • أسعار  البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو.
الدواجن البيض أسعار الفراخ اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض أسعار الكتاكيت اليوم أسعار البيض اليوم أسعار البط اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

موضوعات متعلقة

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

43 جنيها للكيلو ..أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

أسعار الدواجن.. هل تنخفض بعد الإفراج عن أعلاف بإجمالي 632 مليون دولار؟

الفراخ بـ 33 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البانية بـ90 جنيها .. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد غياب 42 يوما .. منافسات الدوري الإنجليزى تعود بـ 7 مباريات ساخنة

اقتحام البيوت..الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات فى الضفة والقدس

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

شمال سيناء الآن.. برق ورعد وسماء ملبدة بالغيوم وأمطار متقطعة

مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه في هذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ