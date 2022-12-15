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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

43 للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، بعد أن ارتفعت بشكل كبير بداية الشهر الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض  ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها للمواطنين والتي تشمل أسعار الذهب وسعر صرف الدولار وجميع العملات بالإضافة إلى أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.

أسعار الدواجن اليوم

كان سعر الدواجن انخفض بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وتم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

سعر الدواجن البيضاء في الأسوق

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 42 و43 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» مسجلة نحو 48 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو  52  جنيهًا للكيلو.

أما عن  سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي متراوحة  بين 57 و60 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم 

أسعار الدواجن الأمهات البيضاء تراوحت بين 33  و35 جنيهًا للكيلو.

ووصلت أسعار الأرانب إلى 82 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن اليوم الخميس 

وتراوحت أسعار الأوراك بين 40 و43 جنيهًا للكيلو.

 سعر الأجنحة  وصل إلى 25 جنيها للكيلو.

واتراوح سعر  البانيه بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 30 جنيها .

 الشيش طاووق استقر عند  89 جنيهًا.

سعر البيض اليوم الخميس  في السوق 

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، حيث جاءت كالتالي:

استقر سعر البيض الأحمر عند 70 جنيهًا للكرتونة  لتصل إلى المستهلك بنحو 75 تقريبًا.

ووصل سعر البيض الأبيض إلى 66 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك  70 جنيهًا .

أما  البيض البلدي فسجّل 65 جنيهًا للطبق في المزرعة  ليصل إلى الأسواق بنحو 69 و 70 جنيهًا.

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