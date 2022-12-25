سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 25-12-2022

استمر ثبات سعر الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ في محلات الصاغة المختلفة لليوم الثاني علي التوالي وبدون أي تغيير، وذلك وفقا لتقارير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر المشغولات الذهبية، والتي عرضت قيمة الأعيرة المختلفة مع بداية تعاملات اليوم.

وسجل سعر الذهب استقرارا في ختام تعاملات السبت، دون أي تغيير علي مستوي محلات الصاغة.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا في نهاية تعاملات اليوم نحو 1650 جنيها للبيع و 1760 جنيها للشراء.

عيار 24

بلغ أعلي أعيرة الذهب وهو عيار 24 حوالي 1886 جنيها للبيع و 1920 جنيها للشراء

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1414 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء

عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1100 جنيها للبيع و 1120 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للبيع و 13.44 ألف جنيه للشراء

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للبيع و 1.92 مليون جنيه للشراء

أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للبيع و 59.712 ألف جنيه للشراء

سوق الذهب والمصنعية

ويتابع المستهلكون بصورة مستمرة أخبار الذهب و تحركاته نظرا لأهميته بالنسبة إليهم خصوصا للفئات المقبلة علي الزواج و أصحاب المدخرات، باعتبار المعدن الأصفر مخزن آمن للاستثمار والثروة في أحلك الظروف الاقتصادية.

وتحدد محلات الصاغة سعر المصنعية بنسبة 7 حتي 10% من سعر جرام الذهب بحسب العيار و بحسب المناطق الجغرافية ومن محل صاغة لأخر.

ارتفاع عالمي

ووفقا محللين اقتصاديين فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب عالميا ليصل سعر الأوقية إلى 4 آلاف دولار بحلول العام المقبل في ظل أسعار الفائدة المقبلة.

واعتبر المحللون أن ذلك النمو سيكون فرصة لوجود تداولات علي المعدن الأصفر تتراوح بين 10 و20% في ظل تباطوء الاقتصاد العالمي .

ورصد المحللون شراء البنوك المركزية الأجنبية ما يقارب من 400 طن من الذهب خلال الربع قبل الأخير من العام الحالي وهو ما يجاوز ضعف الكميات الموجود لديها قبل 4 أعوام ماضية.