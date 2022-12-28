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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع 2.5 دولار.. انخفاض أسعار الذهب عالميا في التعاملات الفورية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم 28 ديسمبر 2022، وخسرت أسعار الذهب بنحو 2.5 دولار في التعاملات الفورية. 


وبحسب شاشة أسعار الذهب فقد نزل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.27% أو ما يعادل 2.5 دولار لتصل أسعار الذهب إلى 1811.26 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "06:45 صباحاً بتوقيت مصر". 

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وانخفضت العقود الآجلة لـ سعر الذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.24% تعادل 4.35 دولار ليصل سعر الذهب إلى 1818.85 دولار للأونصة. 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.05% إلى 24.2 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.78% إلى 1815دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 0.49% إلى 1027.65 دولار.  

الذهب 

الذهب في السعودية 

أعلنت  الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اتمام أول شحنة تصديرية لـ مشغولات ذهبية مصرية للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين.

قال هاني ميلاد رئيس  الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شحنة المشغولات الذهبية التي سيتم تصديرها هي من عيار21 وسيتم تصديرها للأسواق السعودية وكان قد تم الاتفاق علي تصديرها خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات " نبيو ".

الذهب 

وارتفع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 28-12-2022، متأثرا بارتفاع سعر الذهب عالميا، وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2022 بعد تصدير ، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب اليوم 

وارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28-12-2022، وسجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 قيمة 219.33 ريال مقارنة بـ 217.58 ريال سعودي.  ريال سعودي بداية تعاملات أمس

سعر الذهب اليوم عيار 22

وسجل سعر الذهب في السعودي عيار 22 نحو 201.05 ريال سعودي

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي صدرت مصر منه اول شحنة للسعودية معفاه من الرسوم 191.91 ريال سعويد مقارنة بـ 190.38 أمس

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24219.33 ريال$58.34
سعر الذهب عيار 22201.05 ريال$53.48
اسعار الذهب عيار 21191.91 ريال$51.05
اسعار الذهب عيار 18164.50 ريال$43.76
سعر الذهب عيار 14127.94 ريال$34.03
سعر الذهب عيار 12109.66 ريال$29.17
اسعار أوقية الذهب6,821 ريال$1,814
اسعار جنيه الذهب1,535 ريال$408.40
اسعار كيلو الذهب219,326 ريال$58,341
 

سعر الذهب اليوم عيار 18

ارتفع سعر الذهب في السعودية عيار 18 نحو 164.50 ريال سعودي

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 14 قيم 127.94 ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الاربعاء مسجلا 1.535 ريال

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