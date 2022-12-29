اقتران القمر مع المشترى.. 3 كواكب تظهر في سماء مصر الآن

‎نشهد مع آخر أيام عام 2022 يوما استثنائيا على ‎ كافة الأصعدة، حيث موعدنا مع 3 أحداث وظواهر فلكية بديعة في المشاهدة وفريدة في حدوثها تلتقي جميعا في يوم واحد.

‎ويعتبر هذا الحدث من أهم الظواهر الفلكية التي نشهدها ، الان ، الخميس 29 ديسمبر وهو ظهور ثلاثة كواكب في السماء يسهل مشاهدتها.

ظهور ثلاثة كواكب

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن هواة ومحبي الفلك، على موعد، اليوم الخميس 29 ديسمبر، مع اقتران القمر مع كوكب المشتري، في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة تشاهد بالعين المجردة في السماء.

وأوضح "تادرس" أننا نشاهد اقتران القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) الآن، حيث نراهما متجاورين في السماء للمرة الثانية خلال هذا الشهر عند دخول الليل وحتى بداية غروبهما قرب منتصف الليل تقريبا.