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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

علماء الآثار في حيرة..

لم يكن للحفاظ على الموتى.. نظرية مربكة تكشف سبب التحنيط عند المصريين القدماء

قناع مومياء مذهّب
قناع مومياء مذهّب من هوارة، جزء من مجموعة متحف مانشستر

قال خبراء الآثار إن التحنيط ربما لم يكن يهدف أبدًا إلى الحفاظ على جثث المصريين القدماء بعد الموت، في تناقض حاد مع الفهم الشائع لهذه الممارسة. 

وقال عدد متزايد من علماء الآثار إن الآثار الوقائية للتحنيط كانت على الأرجح عرضية، إذ ألقوا باللوم على علماء المصريات الأوائل لنشر سوء فهم قائم على أدلة قليلة.

 

أهمية دينية 

 

وبدلاً من ذلك، تقول النظرية، إن الهدف من التحنيط كان تغيير الأجساد بطريقة لا تعتمد على النظرية الشائعة القائلة بأن الجثث سيُعاد إحيائها في الحياة الآخرة.

وبدلاً من ذلك، قال الخبراء، إن المصريين كانوا يعتزمون على تحويل أجسام الفراعنة إلى تماثيل وأعمال فنية ذات أهمية دينية.

ويقول علماء المصريات الذين قدموا هذا الرأي أن الفيكتوريين الذين درسوا المومياوات لأول مرة خلصوا إلى أن الحفظ كان الهدف بسبب افتتانهم المروع بالحياة الآخرة.

 

آلهة حية

 

واقترح هذا النهج أن المصريين يعتقدون أن الملوك والملكات هم آلهة حية، وأن تحويل أجسادهم إلى تماثيل بعد الموت هو وسيلة لاستعادة شكلهم الصحيح.

 

وسيتم بعد ذلك تحويل الأقنعة الذهبية الموجودة في توابيت العائلة المالكة إلى نسخ مثالية شبيهة بالإله .

 

وقال كامبل برايس، أمين متحف مانشستر في المملكة المتحدة، "إنه تمييز دقيق، لكنه تمييز مهم، ففكرة عودة الروح إلى الجسد، أو بمعنى ما تنشيط الجسد، لم يتم التعبير عنها بوضوح كما قد تتخيل".

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تحنيط فاشل

إحدى الحجج لدعم هذه النظرية هي أن مومياوات بعض الطبقات الحاكمة البارزة لا يبدو أنها قد اهتمت كثيرًا بالحفظ، فقد تم العثور على جثة الملك توت عنخ آمون عالقة في قاع نعشه.

وقال برايس: "كان التحنيط فاشلاً، فلم يعرف المصريون القدماء ما كانوا يفعلونه، وبالتالي لم يتم الحفاظ عليه جيدًا".

 

سجل أثري

 

ويشير السجل الأثري إلى أن المصريين القدماء قاموا بمسح تماثيل الآلهة بالزيوت والعطور. كما قاموا أحيانًا بلفها في البياضات، لذا فقد يُعتقد أن الضمادات تمنح نوعًا من الألوهية.

 

وقال برايس إنه من خلال وضع الأعضاء في أواني كانوبية - أواني مزينة برؤوس الآلهة - أثناء عملية التحنيط، ربما يكون المصريون قد قصدوا إضفاء الروح الإلهية للملك المتوفى، بدلاً من إبقائها في متناول اليد في الحياة الآخرة، ومع ذلك، لا يتفق الجميع على وجوب التخلص من جانب الحفاظ على التحنيط.

 

وقال ستيفن باكلي، عالم الآثار والكيميائي التحليلي في جامعة يورك، لـ Insider: "كان الحفاظ المادي على الجسد مهمًا للغاية. ليس هناك شك في ذلك".


تبدو بعض المومياوات بالفعل شبيهة بالتماثيل، مثل توت عنخ آمون وأمنحتب الثالث وإخناتون.

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إغفال الحقيقة

 

وقال باكلي إن آخرين، مثل تحتمس الثالث، وتحتمس الرابع، وأمنحتب الثاني، والملكة تيي تم تحنيطهم ليبدوا "أشبه بالنيام"، مما يوحي باهتمام أكبر بالجسم المادي بالداخل.

 

وقال إن الصور تضمنت بعض العيوب "ربما حتى تتمكن الروح من التعرف على نفسها وبالتالي يكون لها "منزل تعود إليه بشكل دوري".

 

واعترف باكلي بأن التحنيط لا يتعلق فقط بالحفاظ على المومياء، لكنه قال إن استبعاده بالكامل سيكون "إغفالاً للحقيقة".

 

كيف أخطأنا في ذلك؟

 

يقول باكلي: قد يعود الأمر إلى الفيكتوريين وأفكارهم عن الحياة بعد الموت.

وقال برايس: "الكثير مما نقوله عندما نصف مصر القديمة لا يتعلق بما حدث بالفعل في مصر القديمة وأكثر من افتراضات الرجال الملتحين من الطبقة المتوسطة العليا الفيكتوريين".

وقال برايس: "كالمعتاد، ظلت تلك التفسيرات عالقة وتكررت وتكررت؛ لذلك يجب أن نتوقف عن ترديد أشياء غير حقيقية".

التحنيط تحنيط القدماء المصريين المومياوات نظرية جديدة

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