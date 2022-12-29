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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

29 مرشحًا لعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

صدى البلد

أغلقت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية والذي تم فتحه لمدة اسبوع لأعضاء الجمعية العمومية للجمعيةً للترشح لعضوية مجلس إدارة جديد للجمعية مدته أربعة سنوات، طبقا للائحة النظام الأساسي للجمعية بعد توفيق الأوضاع طبقا للقانون رقم ١٤٩
لسنة ٢٠١٩.


تقدم للترشيح لعضوية المجلس ٢٩ عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد مكون من ١١ عضوًا.
 

وتضمنت لائحة المرشحين عدد من المفاجآت بترشح مجموعة من الأسماء اللامعة في مقدمتها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ووكيل نقابة المهن السينمائية، ومدير التصوير الكبير سمير فرج، والإعلامي الكبير إمام عمر.
 

 

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المرشحون

 

وترشح من المجلس المنتهية ولايته كل من الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والكاتب مجدي صابر نائب رئيس الجمعية، وناهد صلاح أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس كل من أسامة عبد الفتاح ومحمد يوسف الشريف أمين عام مهرجان الإسكندرية السينمائي، وميرفت عمر نائب رئيس المهرجان، ومحمد شكر مدير إعلام المهرجان.

 

ومن أعضاء الجمعية العمومية الكاتب والمخرج الفلسطيني فايق جرادة مدير مكتب تليفزيون فلسطين بالقاهرة والناقدة رانيا يوسف والمخرج والكاتب مهند دياب الحاصل على عدة جوائز من دول العالم عن أفلامه الوثائقية والاعلامية غادة شاهين والنقاد أشرف غريب وأحمد سعد الدين وطارق مرسي مدير تحرير روز اليوسف.
 

ومن الصحفيين عنتر السيد نائب رئيس تحرير الكواكب وياسر عز الدين نائب رئيس تحرير شاشتي و عادل منسي رئيس تحرير مجلة إسكندرية كمان وكمان وغادة عصفور وزكي مصطفي نائب رئيس تحرير مجلة حريتي والإعلامي محمد إسماعيل السخيلي والاعلامي حمدي متولي نائب رئيس التليفزيون والإعلامي سمير فقيه رئيس تحرير برنامج أحلى النجوم والإعلامي عماد يسري ومحمود محجوب وهشام الجمال.

 

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عضوية مجلس ادارة الجمعية سمير فرج أكاديمية الفنون الأمير أباظة المخرج الفلسطيني فايق جرادة ياسر عز الدين

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