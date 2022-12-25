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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كتبت بماء الذهب..

عمرها 700عام.. تركيا تصادر نسخة توراة أثرية فريدة قبل بيعها|تفاصيل

نسخة التوراة
نسخة التوراة

أعلنت تركيا أن فرق الدرك المحلية صادرت نسخة من كتاب التوراة المقدس، يعود تاريخه إلى حوالي 700 عام، في مدينة بولانكاك بإقليم غيرسون بشمال تركيا. تم العثور على النسخة الفريدة من التوراة  بناءً على معلومات حول بيع المخطوطة، وقد اعتقلت فرق الدرك شخصًا أراد بيع النسخة الأثرية الفريدة مقابل 1.5 مليون دولار. 

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توراة ثمينة

 

وأثناء الاستجواب عرف أن المشتبه به أحضر التوراة البالغة من العمر 700 عام من اسطنبول إلى غيرسون لبيعها، إذ تم توضيح المكان الذي حصل فيه المتهم على بقايا ثمينة.

 

 

نسخة توراة فريدة

 

 يعتقد أن المشتبه به سرق النسخة الفريدة من التوراة من كنيس يهودي في اسطنبول، حيث أفادت التقارير أن مخطوطة التوراة تم تسليمها إلى إدارة متحف جيرسون. 

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قانون تقليدي

 

والتوراة بالعبرية تعني "تعليم" أو “قانون”، فهو مفهوم في اليهودية يغطي القانون الديني التقليدي. وبالمعنى الضيق، تتوافق التوراة مع أسفار موسى الخمسة، وهي الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس. 

 

بالإضافة إلى ذلك، تشير اليهودية الحاخامية إلى التوراة بأنه القانون الشفوي، الذي يعتبر تقليدًا له سلطة.

توراة تركيا تصادر نسخة توراة أثرية فريدة تركيا التوراة إسطنبول

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