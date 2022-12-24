بسبب كهف مقدس..غضب داخل أستراليا لتدمير منحوتات حجرية تعود لـ30 ألف عام

دمر المخربون عملاً فنيًا قديمًا للسكان الأصليين في كهف مقدس في جنوب أستراليا، مما أثار الغضب هناك بسبب نقص الحماية في الموقع المدرج في قائمة التراث، وقد أدانت السلطات الدمار باعتباره "خسارة فادحة ومأساوية" للأعمال الفنية التي كانت "فريدة من نوعها في أستراليا".

وقالت السلطات إن المخربين اقتحموا كهف كونالدا في نولاربور بلين بالحفر تحت بوابة فولاذية وكتبوا كتابات على الجدران عبر المنحوتات الحجرية، وكتبوا "لا تنظر الآن، فهذا كهف الموت".

وفقًا لما قاله قال كيرين والش عالم آثار متخصص في ثقافة السكان الأصليين القديمة، لصحيفة الجارديان، فقد تم تدمير جزء كامل من المبنى فقد تسبب المخربون في قدر هائل من الضرر.

وأضاف ما تم تدميره غير قابل للاستعادة "سطح الكهف ناعم جدًا لا يمكن إزالة الكتابة على الجدران دون إتلاف الفن الموجود تحتها، إنها خسارة فادحة ومأساوية أن يتم تشويهها إلى هذه الدرجة".

من جانبه قال كيام ماهر، المدعي العام بجنوب أستراليا ووزير شؤون السكان الأصليين، لراديو ABC الأسترالي إن الحادث "صادم تمامًا" ودعا إلى "عقوبة شديدة" على المذنبين. بموجب القوانين المحلية، يمكن أن يؤدي الإضرار بموقع تراث السكان الأصليين إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة قدرها 10000 دولار أسترالي (6700 دولار أمريكي).

وينتمي الكهف إلى شعب ميرنينج، الذين لديهم ممارسة نحت مميزة تعود إلى ما قبل 30000 عام.

تراث وطني

ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، كانوا يزورون الكهف المقدس بانتظام. فقد تم إدراج الموقع في عام 2014 كموقع تراث وطني وتشرف عليه وزارة البيئة والمياه وشركة Far West Coast Aboriginal Corporation، والتي تضم شعب Mirning. ومع ذلك، فإن Mirning غير قادر على حماية الموقع بأنفسهم، لأن وصايتهم التقليدية لم يتم الاعتراف بها بعد في القانون الأسترالي، وللوصول إلى الموقع، يحتاجون إلى مفتاح من قسم البيئة.

تخريب مروع

من جانبه قال متحدث باسم حكومة جنوب أستراليا لصحيفة الغارديان أن التخريب كان "مروعًا ومفجعًا للقلب، فخلال الأشهر الأخيرة، كانت حكومة جنوب أستراليا تتشاور مع المالكين التقليديين وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن تطوير خطة شاملة لحماية هذا الموقع المهم بشكل أفضل"، مضيفًا أن “السياج الحالي والصعوبة العامة في الوصول إلى الكهوف تمنع غالبية الزوار من التعدي على ممتلكات الغير”.

إجراءات فورية

حاليا يتم النظر في المراقبة الحية للموقع عبر كاميرات الدائرة المغلقة لتوفير حماية أفضل للكهف، ومع ذلك دعا الخبراء والنشطاء من السكان الأصليين إلى اتخاذ إجراءات فورية، محذرين الحكومة من أن السياج المعدني، الذي تم تركيبه في الثمانينيات، لم يكن لديه حماية كافية وأن المخربين قد شوهوا الموقع بالفعل إلى حد أقل تطرفًا.

"إن الفشل في بناء بوابة فعالة، أو الاستفادة من خدمات الأمن الحديثة، مثل كاميرات مراقبة الحياة البرية التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، قد سمح بحدوث هذا التخريب،"وفقا لما ذكرته كلير بوسويل، رئيسة اتحاد علم الكهوف الأسترالي المفوضية، فقد كتبت في مذكرة إلى اللجنة الدائمة البرلمانية لأراضي السكان الأصليين في يوليو، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان. كهف كونالدا هو آخر خسارة لثقافة السكان الأصليين بسبب التدمير الجائر.

إساءة للتاريخ

في عام 2020 ، فجرت شركة التعدين Rio Tinto الملاجئ الصخرية في Juukan Gorge التي يبلغ عمرها 46000 عام لتوسيع منجم خام الحديد، وأقرت ريو تينتو، في تقرير قدمته إلى مجلس الشيوخ بشأن التدمير، بأنه قد "ضاعت العديد من الفرص لإعادة تقييم خطة الألغام في ضوء هذه المعلومات المادية الجديدة" حول أهمية الملاجئ. وقال العم بونا لوري، وهو أحد كبار السن في هذه المنطقة، لبي بي سي إن التخريب كان مثالًا آخر على "عدم الاحترام المستمر" الذي يعاني منه شعبه وقال: "إنها إساءة لبلدنا وإساءة لتاريخنا". “لقد ذهب ما ذهب ولن نستعيده أبدًا”.