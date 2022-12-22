قصور الثقافة تختتم فعاليات المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر بالفرح الصعيدى

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، المهرجان القومى للتحطيب فى دورته الثانية عشرة، الذى أقيم تحت رعاية ا.د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وشهده د. محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، د. هانى أبوالحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأقيم من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، فى الفترة من ١٧ إلى ٢١ ديسمبر الجارى بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.

شيوخ التحطيب

بدأت الفعاليات بتقديم سامر التحطيب والذى شارك به فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر"، الذين قدموا فنون لعبة التحطيب، معبرين من خلال مفرداتها عن كيفية توارثها عبر الأجيال، والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات والأفراح.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع فرق الفنون الشعبية لمحافظات "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية"، أثناء تقديم رقصاتهم الفنية بعرض الفرح الصعيدى الذى جاء بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، مقدمين من خلاله مزيج للرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب وبمشاركة لاعبى التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.

جاءت الفعاليات بحضور د. صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيلين، د. حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، ا. د ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان الأسبق، الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، نبيل نعيم مدير عام المهرجانات، محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، أنور جمال مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى.