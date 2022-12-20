يضم 5 آلاف كتاب.. تفاصيل أكبر معرض كتب عائم في لبنان بأسعار مخفضة

مؤخرًا حمل البحر إلى اللبنانيين "أكبر معرض كتب عائم" يمكن الشراء منه بأسعار مخفضة، حيث تعرض الكتب داخل معرض موجود على متن سفينة "لوجوس هوب" التي تديرها منظمة "دجي بي أي شيبس" الألمانية، وستبقى راسية في مرفأ بيروت نحو أسبوعين.

وحظي زوار السفينة، وبينهم وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى، باستقبال عارم من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم نحو 400 متطوع من نحو 65 بلداً. وارتدى بعض هؤلاء زيه الوطني التقليدي، وحرصوا على مصافحة الجميع.

ويمضي المتطوعون نحو سنة أو أكثر على متن السفينة، وهدفهم بحسب البيان الإعلامي "مشاركة المعرفة والمساعدة والأمل مع الناس في أنحاء العالم كافة".

الكلمة والأمل

داخل السفينة

وأوضح مدير السفينة والطاقم الماليزي إدوارد ديفيد أن الهدف من حضور السفينة إلى بيروت آتية من قبرص وافتتاح معرضها العائم الذي يستمر إلى 31 ديسمبر يتمثل في "تَشارُك المعرفة والرجاء والأمل مع اللبنانيين".

وتغادر السفينة متجهة إلى مصر في أول أسبوع من يناير، وهي بقيادة البريطاني جيمس بيري.

وأثنى وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى على اسم السفينة "لوجوس هوب" أي الكلمةُ والأمل، وقال "الأمل كلُّ ما نحتاجه لبناء الوطن، والكلمة هي المرجعيةُ الإيجابية التي تحل كل العقد، وتَخفض سقفَ التشنجاتِ والعصبيات".

وأضاف مرتضى أنَّ "الرسالةَ التي توجهها هذه السفينة، هي أن البوارجَ وحاملاتِ الطائرات والغواصاتِ ليست هي التي تصنع الحضارة، لأنها تحمل أدوات القتلِ والموت. أما الكتابُ فلا يحمل إلا الحياة"، واصفاً السفينة بأنها "جسر صداقةٍ بين الشعوب".

5 آلاف كتاب

ويضم معرض الكتب العائم نحو 5 آلاف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية. وهذه المطبوعات مبوبة بشكل منظّم، فيها المتخصصة بعالمَي المرأة والرجل، وثمة كتب علمية وأخرى تحفيزية ومجموعة من الكتب الدينية والقسم الأكبر من المعرض مخصص لكتب الأطفال.

وتُطرح هذه الكتب للبيع بأسعار مخفضة، فيما يدفع الزوار لدخول السفينة رسماً رمزياً قدره 20 ألف ليرة لبنانية، أي أقل من نصف دولار.

وقال الرجل المتحدر من زيمبابوي: "لدينا مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة للكبار والصغار".

وأضاف: "نحاول أن نحصل على الإصدارات الحديثة قدر المستطاع"، ملاحظاً أن زوار السفينة يهتمون عادة بالكتب الأدبية عموماً وكتب الاطفال.

أثناء افتتاح المعرض

150 محطة

وكانت للسفينة حتى الآن محطات في 150 دولة وإقليماً واستضافت 49 مليون زائر على متنها.

ودعا ديفيد اللبنانيين إلى زيارة السفينة والتفاعل مع طاقمها وقال: "هي ليست سفينة ومعرضاً للكتاب فحسب، بل هي أبعد من ذلك، إذ تمثل رؤية تصنع فرقاً وتسهم في تطور الإنسان وتقدم المعرفة من خلال الكتب المعروضة".

وخلال وجود السفينة في بيروت، ستوفد إدارتها فريقاً لزيارة أحد المستشفيات، وستقيم مبادرات كثيرة على متنها، من بينها "أنشطة فنية وتربوية للصغار تنشر معنى الصداقة وتحمل قيماً"، على ما قال مدير ارتباط الموانئ نيدين سباستيان.