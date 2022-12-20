عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يضم 5 آلاف كتاب.. تفاصيل أكبر معرض كتب عائم في لبنان بأسعار مخفضة

صدى البلد

مؤخرًا حمل البحر إلى اللبنانيين "أكبر معرض كتب عائم" يمكن الشراء منه بأسعار مخفضة، حيث تعرض الكتب داخل معرض موجود على متن سفينة "لوجوس هوب" التي تديرها منظمة "دجي بي أي شيبس" الألمانية، وستبقى راسية في مرفأ بيروت نحو أسبوعين.

 

وحظي زوار السفينة، وبينهم وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى، باستقبال عارم من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم نحو 400 متطوع من نحو 65 بلداً. وارتدى بعض هؤلاء زيه الوطني التقليدي، وحرصوا على مصافحة الجميع.

 

ويمضي المتطوعون نحو سنة أو أكثر على متن السفينة، وهدفهم بحسب البيان الإعلامي "مشاركة المعرفة والمساعدة والأمل مع الناس في أنحاء العالم كافة".

اتهمت حزب الله.. إسرائيل تسقط طائرة مسيرة علي حدود لبنان

تصوير ستار أكاديمي 12 في السعودية بدلا من لبنان.. وهذا موعد عرضه

الكلمة والأمل

داخل السفينة

وأوضح مدير السفينة والطاقم الماليزي إدوارد ديفيد أن الهدف من حضور السفينة إلى بيروت آتية من قبرص وافتتاح معرضها العائم الذي يستمر إلى 31 ديسمبر يتمثل في "تَشارُك المعرفة والرجاء والأمل مع اللبنانيين".

وتغادر السفينة متجهة إلى مصر في أول أسبوع من يناير، وهي بقيادة البريطاني جيمس بيري.

وأثنى وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى على اسم السفينة "لوجوس هوب" أي الكلمةُ والأمل، وقال "الأمل كلُّ ما نحتاجه لبناء الوطن، والكلمة هي المرجعيةُ الإيجابية التي تحل كل العقد، وتَخفض سقفَ التشنجاتِ والعصبيات".

 

وأضاف مرتضى أنَّ "الرسالةَ التي توجهها هذه السفينة، هي أن البوارجَ وحاملاتِ الطائرات والغواصاتِ ليست هي التي تصنع الحضارة، لأنها تحمل أدوات القتلِ والموت. أما الكتابُ فلا يحمل إلا الحياة"، واصفاً السفينة بأنها "جسر صداقةٍ بين الشعوب".

 

أغلى ما تمتلكه الحضارة اليونانية.. البابا فرانسيس يتبرع بـ رخام البارثينون لليونان|تفاصيل

تنتظر ميسي.. قصة أشهر مسلة أرجنتينية في بوينس آيرس|صور

أخبار الفنون| الفاتيكان يعيد شظايا البارثينون ودعاوى لاسترداد لوحة فان جوخ الفريدة.. وإتاحة أعمال فرانك كلاين الفنية

نزيف مستمر.. الولايات المتحدة تعيد قطعا أثرية فريدة للعراق سرقت خلال الغزو|تفاصيل

تاريخ جديد لبريطانيا|العثور على أدوات عمرها 4000 عام بالقرب من موقع ستونهنج الشهير.. تفاصيل

في ذكرى رحيله | جلال الدين الرومي .. متصوف أضاء الكون لألف عام

لدورها في توثيق الفن الأفريقي.. مؤرخة الصور ديبورا ويليس تفوز بجائزة دون تايسون

اعترافًا بالحق.. أيرلندا تقرّر إعادة قطع أثرية فريدة إلى مصر

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.. أمسية شعرية وفنية ببيت السناري

حسان بن ثابت.. ورشة حكى بثقافة أم الحويطات بالبحر الأحمر

5 آلاف كتاب

 

ويضم معرض الكتب العائم نحو 5 آلاف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية. وهذه المطبوعات مبوبة بشكل منظّم، فيها المتخصصة بعالمَي المرأة والرجل، وثمة كتب علمية وأخرى تحفيزية ومجموعة من الكتب الدينية والقسم الأكبر من المعرض مخصص لكتب الأطفال.

وتُطرح هذه الكتب للبيع بأسعار مخفضة، فيما يدفع الزوار لدخول السفينة رسماً رمزياً قدره 20 ألف ليرة لبنانية، أي أقل من نصف دولار.

 

وقال الرجل المتحدر من زيمبابوي: "لدينا مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة  للكبار والصغار".

وأضاف: "نحاول أن نحصل على الإصدارات الحديثة قدر المستطاع"، ملاحظاً أن زوار السفينة يهتمون عادة بالكتب الأدبية عموماً وكتب الاطفال.

أثناء افتتاح المعرض

150 محطة

 

وكانت للسفينة حتى الآن محطات في 150 دولة وإقليماً واستضافت 49 مليون زائر على متنها.

ودعا ديفيد اللبنانيين إلى زيارة السفينة والتفاعل مع طاقمها وقال: "هي ليست سفينة ومعرضاً للكتاب فحسب، بل هي أبعد من ذلك، إذ تمثل رؤية تصنع فرقاً وتسهم في تطور الإنسان وتقدم المعرفة من خلال الكتب المعروضة".

وخلال وجود السفينة في بيروت، ستوفد إدارتها فريقاً لزيارة أحد المستشفيات، وستقيم مبادرات كثيرة على متنها، من بينها "أنشطة فنية وتربوية للصغار تنشر معنى الصداقة وتحمل قيماً"، على ما قال مدير ارتباط الموانئ نيدين سباستيان.

لبنان معرض كتاب عائم معرض كتاب للكتب المخفضة بلبنان بيروت انشطة فنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

لمدة 5 أيام .. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022

بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

انتظروني في مصر.. كيروش يفجر مفاجأة مدوية |خاص

متجوزين عرفي.. البوابة راحت تعمل محضر لقت بنتها وعشيقها في القسم

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

موضوعات متعلقة

أغلى ما تمتلكه الحضارة اليونانية.. البابا فرانسيس يتبرع بـ رخام البارثينون لليونان|تفاصيل

تنتظر ميسي.. قصة أشهر مسلة أرجنتينية في بوينس آيرس|صور

أخبار الفنون| الفاتيكان يعيد شظايا البارثينون ودعاوى لاسترداد لوحة فان جوخ الفريدة.. وإتاحة أعمال فرانك كلاين الفنية

نزيف مستمر.. الولايات المتحدة تعيد قطعا أثرية فريدة للعراق سرقت خلال الغزو|تفاصيل

تاريخ جديد لبريطانيا|العثور على أدوات عمرها 4000 عام بالقرب من موقع ستونهنج الشهير.. تفاصيل

في ذكرى رحيله | جلال الدين الرومي .. متصوف أضاء الكون لألف عام

لدورها في توثيق الفن الأفريقي.. مؤرخة الصور ديبورا ويليس تفوز بجائزة دون تايسون

اعترافًا بالحق.. أيرلندا تقرّر إعادة قطع أثرية فريدة إلى مصر

ترشيحاتنا

رحلة الرعب.. ذعر وإصابات خطيرة على متن طائرة أمريكية متجه لهاواي|فيديو

رد رسمي من اتحاد الكرة بشأن رفض جمال علام مقابلة الحكام

بسبب النفط.. ألمانيا وبولندا تلجآن إلى روسيا

30 دقيقة.. الزمالك متقدم وحرس الحدود يبحث عن ثغرة

الصين في مأزق اقتصادي.. بكين تحطم الأرقام القياسية في العجز المالي لـ2022

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منشور كأس العالم لـ ميسي يتجاوز صورة البيضة الأعلى إعجابا على إنستجرام

يسرا المسعودي: أسرتي سر ابتعادي عن التمثيل.. والكوميديا قادتني إلى مندوب مبيعات|حوار

عالمة مصرية تحقق معجزة علمية.. إزالة بلمرة البوليسترات من البلاستيك

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل غرفة 207.. خاص

فيديو

أمطار ورياح.. تعرف على تحذيرات الأرصاد من طقس الغد.. شاهد

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ