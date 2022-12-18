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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نزيف مستمر.. الولايات المتحدة تعيد قطعا أثرية فريدة للعراق سرقت خلال الغزو|تفاصيل

أثناء الإعلان عن
أثناء الإعلان عن استعادة القطع المسروقة

أعيدت سبعة أختام قديمة إلى العراق بعد ما يقرب من عقدين من الزمن بعد أن تم سرقتهم خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في عام 2003. وقد الأعمال من جانب مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي يشرف على وحدة تركز على القطع الأثرية المباعة بشكل غير قانوني، حيث أعيدت إلى سلوان سنجاري، مبعوث العراق إلى الولايات المتحدة.

 

آثار العراق المنهوبة

 

كان المسؤولون العراقيون يستعيدون مجموعات كبيرة من القطع الأثرية التي التقطت خلال الغزو. فقد ترك المتحف الوطني العراقي في بغداد غير آمن وسط الفوضى التي أعقبت ذلك. في غضون ذلك.

 

في أغسطس 2021، أشرف ممثلون من البلاد على إعادة 17000 قطعة أثرية، بما في ذلك القطع التي احتفظت بها هوبي لوبي وجامعة كورنيل، في أكبر عملية إعادة للآثار العراقية المنهوبة على الإطلاق. وقد اعتبر الخبراء في هذا المجال أن العودة إلى الوطن في عام 2021 حدثًا فاصلاً، نظرًا لنطاقها وقيمة بعض القطع الأثرية.

 

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 سجلات ملكية مشبوهة 

 

كل من هذه الإعادة وآخرها هي جزء من دفعة مستمرة من قبل مكتب نيويورك لإعادة القطع الأثرية التي تحتوي على سجلات ملكية مشبوهة إلى الحكومات في الخارج.

 

وقد علمت سلطات نيويورك لأول مرة بتداول الأختام في السوق عندما تم إدراجها في مزاد على الإنترنت أقيم في مارس 2021. وفقًا لمكتب إدارة الأعمال، ولم يكن لدى المرسل وثائق تثبت بيع القطع الأثرية بشكل قانوني بعد عام 2003.

 

وتعتقد السلطات الحكومية والفيدرالية أن القطع تم تداولها في الولايات المتحدة ومرت عبر أيدي جامعي القطع الأثرية من خلال التجار بين عامي 2004 و2009.

 

 

العراق.. نهب مستمر

 

 

نهب المهربون آلاف القطع الأثرية القديمة في العراق خلال غزو العراق، آلاف القطع الأثرية التي يعود تاريخ العديد منها إلى 4000 عام، خلال العقدين الماضيين منذ الغزو الأمريكي وإسقاط حكم صدام حسين. وقج انتهى المطاف بالعديد من الآثار العراقية المسروقة في المتاحف والمجموعات الشخصية في الولايات المتحدة -  حيث حرم العراقيين من  تاريخهم نتيجة النزف المستمر.

 

تم تصحيح بعض هذا السجل التاريخي عندما قال العراق إن الولايات المتحدة أعادت أكثر من 17000 قطعة أثرية مهربة صادرتها السلطات الأمريكية. ووصف وزير الثقافة العراقي حسن ناظم التعويض بأنه "الأكبر في تاريخ العراق" ، بحسب وكالة أسوشيتيد برس. وقال إن الحكومة العراقية وسفارتها في واشنطن يعملان منذ شهور على الترتيب. في حين تم استرداد غالبية القطع الأثرية من الولايات المتحدة ، جاءت العناصر الأخرى في ذاكرة التخزين المؤقت من اليابان وهولندا وإيطاليا. وقالت الحكومة العراقية إنها تخطط لعرض أهم القطع الأثرية في المتحف الوطني للبلاد.

 

وقال حسن ناظم إن قرارات الأمم المتحدة تدعمنا في المجتمع الدولي وقوانين الدول الأخرى التي يتم فيها تهريب هذه القطع الأثرية إلى جانبنا. لتسليم هذه القطع الأثرية ".

 

ونقلت وكالة أسوشييتد برس على لسانه: "لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل في هذا الشأن". "لا يزال هناك آلاف القطع الأثرية العراقية مهربة خارج البلاد."

 

ومنذ عامين استحوذت السلطات الفيدرالية الأمريكية على جهاز لوحي مسماري نادر، يُعرف باسم جلجامش دريم Tablet ، من شركة الحرف اليدوية هوبي لوبي، التي اشترت هذا العنصر مقابل 1.7 مليون دولار تقريبًا لعرضه في متحف الكتاب المقدس في واشنطن العاصمة.

وقالت السلطات إن اللوح والقصيدة الملحمية المنقوشة عليه - التي يُعتقد أنها واحدة من أقدم النصوص الأدبية والدينية في العالم - تم جلبها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة ، وبعد ذلك اشترتها Hobby Lobby بشكل خاص من خلال دار مزادات دولية.

العراق آثار العراق متحف العراق الولايات المتحدة العراق تستعيد قطع أثرية فريدة

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