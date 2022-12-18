تاريخ جديد لبريطانيا|العثور على أدوات عمرها 4000 عام بالقرب من موقع ستونهنج الشهير.. تفاصيل

قرّر علماء الآثار أن مجموعة أدوات قديمة عثر عليها بالقرب من الموقع الأثري البريطاني الشهير ستونهنج كانت تستخدم لصنع مجموعة متنوعة من الأشياء الذهبية.

ووفقًا لبحث جديد نُشر في مجلة Antiquity، فإن البقايا المجهرية الموجودة على سطح الأدوات هي ذهب قديم، مما يكشف عن استخدام هذه العناصر المصنوعة من الأحجار والسبائك النحاسية كمطارق وسندان، لتنعيم الأشياء التي يتم تصنيعها.

وقالت راشيل كريلين، المؤلف الرئيسي وعالمة الآثار في جامعة ليستر، في بيان: "هذا اكتشاف مثير حقًا لمشروعنا".. "ما كشفه عملنا هو مجموعة الأدوات الحجرية المتواضعة التي تم استخدامها في صنع الأشياء الذهبية منذ آلاف السنين".

تحقيقات أولية

تم اكتشاف مجموعة الأدوات في الأصل عام 1801، وتم العثور عليها في مقبرة Upton Lovell G2a التي يُعتقد أنها تعود إلى العصر البرونزي، حوالي 1850-1700 قبل الميلاد. كما تم وضع علامة من قبل تل ترابي بالقرب من ستونهنج، وكشفت التحقيقات الأولية عن شخصين ومجموعة واسعة من البضائع الجنائزية.

وُضعت إحدى الشخصيات جالسة منتصبة، ورأسها قريب من أعلى، حيث ودُفنت بحلقة ذراع من الصخر الزيتي وقلادة من الخرز الصخري المصقول. كان الشخص الآخر يرتدي عباءة احتفالية، مع نقاط عظمية مثقوبة كقلادة، يُعتقد أنه زي متخصص.

تكهنات مبكرة

أشارت التكهنات المبكرة إلى أن الشخص المغطى بغطاء هو "شامان" له أهمية طقسية خاصة، أو حرفي مهم وماهر. لكن الآن اكتشف الباحثون أن مجموعة الأدوات كانت تُستخدم في صنع أجسام تكون فيها مادة أساسية - مثل النفث، أو الصخر الزيتي، أو الكهرمان، أو الخشب، أو النحاس - مغطاة بطبقة من الصفيحة الذهبية.

وتتضمن العمليات التي يُعتقد أنه تم استخدام الأشياء فيها صنع زخارف من الأضلاع والأخاديد، وإنتاج ثقوب، وملاءمة الكائن الأساسي بالصفائح الذهبية، وتنعيم وتلميع الأشياء النهائية.

كانت بعض الأدوات قديمة بالفعل، مما جعلها عمرها آلاف السنين عند إعادة استخدامها.. كان هناك حتى فأس معركة كاملة، والتي أعيد استخدامها لتشغيل المعادن.

توضح الصحيفة أن "محاور المعركة هذه كانت بعيدة كل البعد عن الأحجار الملساء الوحيدة التي كان من الممكن اختيارها لهذه الأغراض". “من خلال إعادة تحديد الغرض من هذه الأشياء عن قصد، فإن تاريخها ينقض على المواد التي كانوا يعملون فيها”.

صناعة الذهب

استخدم الباحثون مجهرًا إلكترونيًا مسحًا بالإضافة إلى مطياف مشتت للطاقة لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها. توجد بقايا الذهب على خمس قطع أثرية، حيث عثروا على بقع ذهبية على السطح بالإضافة إلى آثار تآكل مميزة من عملية تشغيل الذهب. بالإضافة إلى ذلك، يقترح الفريق أنه يمكن استخدام النقاط العظمية من "زي الشامان" في صناعة الذهب.

وقال أوليفر هاريس، المؤلف المشارك وعالم الآثار بجامعة ليستر، في رسالة بريد إلكتروني إلى ARTnews. "لقد أظهرنا مدى أهمية الحجر في عملية صنع الذهب، وكيف تم اختيار الأحجار ذات الخصائص والتواريخ بشكل تفضيلي لتكون جزءًا من هذه الممارسة".

تعقيدات

وفقًا للورقة البحثية، "هناك تعقيد أكبر بكثير هنا، في العلاقات والتاريخ والإيماءات والعمليات، أكثر مما يمكن التقاطه تحت تسمية" الشامان "أو" عامل المعادن "أو" الصائغ"، إذ يشير تحليلنا إلى أن صناعة الذهب قد تختلف عن الأشكال الأخرى لإنتاج المعادن وقد لا يتم اعتبارها، من منظور العصر البرونزي، معدنًا على الإطلاق ، بل شيء له خصائصه الخاصة التي كانت مختلفة تمامًا عن تلك التي ربطت النحاس والقصدير".