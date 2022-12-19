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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تنتظر ميسي.. قصة أشهر مسلة أرجنتينية في بوينس آيرس|صور

صدى البلد

خلال احتفالات الأرجنتينين خلال كأس العالم قطر 2022، ظهرت مسلة بوينس آيرس الشهيرة، بعد أن حقق رفاق ميسي الفوز بكأس العالم، إذ وقف الجمهور وتوسطه مسلة كادت أن تهدم في فترات سابقة، إلا أن بقاءها كان إيمانًا من الشعب الأرجنتيني بأنها أيقونة تعبرعن تراث أمتهم الأرجنتينية. 

 

مسلة بوينس آيرس

 

مسلة بوينس آيرس هي نصب تذكاري وطني وأيقونة في بوينس آيرس. يقع في ساحة الجمهورية بالعاصمة الأرجينتينية بيونيس أيريس، وقد تم تشييده في عام 1936 للاحتفال بمرور أربع سنوات على تأسيس المدينة الأول.

 

بدأ البناء في 20 مارس 1936، وانتهى في 23 مايو من نفس العام. وقد تم تصميمه من قبل المهندس المعماري ألبرتو بريبيش، وهو أحد المهندسين المعماريين الرئيسيين للحداثة الأرجنتينية، والذي صمم أيضًا تياترو غران ريكس، في كورينتس وسويباشا، بناءً على طلب رئيس البلدية ماريانو دي فيديا إي ميتري، حيث عينه الرئيس أغوستين بيدرو جوستو، لبناءه، وقد تكلف حوالي 200000 بيزو أرجنتيني.

 

 تم استخدام 680 مترًا مكعبًا من الخرسانة و1360 مترًا مربعًا من حجر أولان الأبيض والذي تم استجلابه من قرطبة في إسبانيا. 

 

تم بناء المسلة من قبل الشركة الألمانية  Siemens Bauunion - Grün & Bilfinger، والتي أنهت أعمالها في وقت قياسي بلغ 31 يومًا، مع 157 عاملاً. تم استخدام أسمنت Incor المصلب السريع وتم بناؤه في أقسام بطول 2 متر (6 قدم 7 بوصة) لتسهيل إلقاء الخرسانة.

 

يبلغ ارتفاع المسلة حوالي 67.5 مترًا، ولها مدخل واحد فقط على جانبها الغربي، وفي أعلاها أربع نوافذ لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال درج مستقيم.

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أثناء بناء مسلة بوينس آيرس 

 

هدم مسلة مسلة بوينس آيرس

 

 

في 20 فبراير 1938، خلف روبرتو ماريا أورتيز جوستو كرئيس وعين أرتورو جوينتشي عمدة جديد للمدينة، وفي يونيو 1939، وافق مجلس المدينة على هدم Obelisco، بدعوى اقتصادية وجمالية وأسباب تتعلق بالسلامة العامة. ومع ذلك، تم نقض المرسوم من قبل السلطة التنفيذية البلدية، واصفة إياه بأنه فعل لا أساس له ومضمون قانوني، لأنه يغير حالة الأشياء المنبثقة عن السلطة التنفيذية، وأنه كان معلمًا خاضعًا للولاية القضائية وحضانة الأمة. وهي جزء من تراثها.

 

حيث تقف المسلة، كانت هناك كنيسة مخصصة للقديس نيكولاس الباري. فقد تم رفع العلم الأرجنتيني رسميًا في تلك الكنيسة لأول مرة في بوينس آيرس عام 1812. وقد لوحظت هذه الحقيقة في أحد النقوش الموجودة على الجانب الشمالي من النصب التذكاري. 

 

نتيجة لفصل الصفائح الحجرية التي حدثت في ليلة 20-21 يونيو 1938، وفي اليوم التالي لحدث عام بحضور الرئيس أورتيز. تقرر إزالة هذه الكسوة في عام 1943 واستبدلت بواحدة أخرى مصنوعة من الأسمنت المصقول، مما أدى إلى حدوث شقوق لمفاصل الأحجار. 

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بعد فوز المنتخب الأرجنتيني

رمز سياسي

 

 أثناء حكومة إيزابيل بيرون البيرونية، تم تعليق لافتة دائرية على شكل حلقة حول المسلة، تحمل شعار El silencio es salud (الصمت هو الصحة). على الرغم من أنه كان موجهًا ضد سائقي السيارات مما تسبب في ضوضاء مفرطة، فقد تم تفسيره على نطاق واسع على أنه بيان يدعو الأرجنتينيين إلى الامتناع عن التعبير عن آرائهم السياسية.

 

طوال تاريخها، عانت مسلة بوينس آيرس التخريب، وخاصة الكتابة على جدرانها باستخدام كتابات ذات توجه سياسي. ففي الثمانينيات من القرن الماضي، اقتحمت مجموعة من الناشطين النوافذ وانسكبت الطلاء من النوافذ العلوية، مما تسبب في قيام حكومة المدينة بإقامة سياج حول قاعدتها في عام 1987. وقد أثارت هذه الخطوة الجدل، لكنها أثبتت في النهاية فعاليتها في تقليل عدد حوادث التشويه. 

أثناء الاحتفالات

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ترميم مسلة الأرجنتين

 

في الأول من نوفمبر 2005، تم الإعلان عن انتهاء عملية ترميم شاملة بتمويل من جمعية صناعة الرسم والترميم الأرجنتينية (Ceprara). تم طلاء النصب بطلاء أكريليك 90 ميكرومتر على لون "حجر باريس"، والذي يعتبر أكثر إمتاعًا من اللون الأبيض المستخدم سابقًا.

 

\في 1 ديسمبر2005، غُطيت المسلة بواقي ذكري وردي عملاق للاحتفال باليوم العالمي للإيدز.

 

للاحتفال بالذكرى الثلاثين ل La Noche de los Lápices، تم تحويل النصب التذكاري إلى قلم رصاص عملاق.

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