عاجل
أخبار التعليم| حقوق القاهرة تكشف تفاصيل امتحانات طلاب الدراسات العليا.. جامعة عين شمس تستعرض دور الأكاديمية الوطنية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل نشرة أخبار العالم: كييف تحت القصف الروسي.. وماكرون يوجه رسالة مؤثرة للمنتخب الفرنسي عقب خسارة المونديال لذيذة وصحية.. طريقة عمل المندي الأكلة العربية الشهيرة في جنوب سيناء.. شاهد كيف تفاعل نجوم الفن مع مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والارجنتين وهبته الحياة بعد صراع مع الموت 7 سنوات| أم تتبرع بكبدها لطفلها في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: كأس العالم كان يريد ميسي.. وتوقعت تتويج الأرجنتين

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن كيليان مبابي يتمتع بذكاء عالي، ظهر بشكل واضح خلال تسديد ركلات الجزاء أمام الأرجنتين، وفشل حارس الأرجنتين في التعامل معها.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة  ETC الفضائية: "كيليان مبابي سيحطم العديد من الأرقام القياسية، ومنتخب فرنسا سيعود بقوة في البطولات القادمة".

منتخب فرنسا 

txt

مونديال قطر.. قبلة ميسي الأخيرة.. من صنع كأس العالم وكم يبلغ وزنها؟

txt

في شوارع قطر.. حشود جماهيرية تحتفل مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم

وأضاف: فرنسا لم يكن لها وجود في المباراة حتى تسجيل الهدف الاول من ركلة الجزاء، ومدرب الأرجنتين كان يسير بشكل جيد، وبعد خروج دي ماريا قلت الخطورة الهجومية من الناحية اليسرى، لكنـه كان مضطرا لذلك لأن انخيل دي ماريا كان غائب عن بعض المباريات".

وواصل: "منتخب فرنسا كان قادرا على تسجيل الهدف الثالث بعدما سجل مبابي الهدف الثاني قبل نهاية الـ90 دقيقة، وكانت هناك حالة خوف وقلق شديد داخل صفوف المنتخب الأرجنتيني".

وتابع عبدالملك: "كأس العالم كان يريد ميسي، والدليل إهدار العديد من الفرص السهلة، وانقاذ إيميليانو مارتينيز التاريخي قبل نهاية اللقاء بثوان".

وواصل: "توقعت تتويج الأرجنتين بعد الوصول لركلات الترجيح، لان مارتينيز هو أفضل حارس في المونديال".

المونديال كأس العالم قطر ميسي الأرجنتين مارتينيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة فقط.. فتح باب حجز 1284 شقة بهذه المحافظات

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

توقعات الأبراج 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب والمال

احذروا هذه الظاهرة اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

محمد هنيدى بعد تتويج الارجنتين : ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

ترشيحاتنا

الأحد .. غرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكياً

خطة البرلمان تناقش الحساب الختامي لموازنة التجارة والصناعة.. اليوم

الابنة والعشيق. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 19-12-2022

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

وهبته الحياة بعد صراع مع الموت 7 سنوات| أم تتبرع بكبدها لطفلها في المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائجه مضمونة.. مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة بسرعة لا تتوقعينها

الحلو ميكملش.. مش حتصدق تناول الحساء بهذه الطريقة يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

لو عندك التهاب المفاصل.. أطعمة خارقة تقضي على الآلام نهائيا

خد بالك.. أعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ