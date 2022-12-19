عبدالملك: كأس العالم كان يريد ميسي.. وتوقعت تتويج الأرجنتين

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن كيليان مبابي يتمتع بذكاء عالي، ظهر بشكل واضح خلال تسديد ركلات الجزاء أمام الأرجنتين، وفشل حارس الأرجنتين في التعامل معها.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "كيليان مبابي سيحطم العديد من الأرقام القياسية، ومنتخب فرنسا سيعود بقوة في البطولات القادمة".

منتخب فرنسا

وأضاف: فرنسا لم يكن لها وجود في المباراة حتى تسجيل الهدف الاول من ركلة الجزاء، ومدرب الأرجنتين كان يسير بشكل جيد، وبعد خروج دي ماريا قلت الخطورة الهجومية من الناحية اليسرى، لكنـه كان مضطرا لذلك لأن انخيل دي ماريا كان غائب عن بعض المباريات".

وواصل: "منتخب فرنسا كان قادرا على تسجيل الهدف الثالث بعدما سجل مبابي الهدف الثاني قبل نهاية الـ90 دقيقة، وكانت هناك حالة خوف وقلق شديد داخل صفوف المنتخب الأرجنتيني".

وتابع عبدالملك: "كأس العالم كان يريد ميسي، والدليل إهدار العديد من الفرص السهلة، وانقاذ إيميليانو مارتينيز التاريخي قبل نهاية اللقاء بثوان".

وواصل: "توقعت تتويج الأرجنتين بعد الوصول لركلات الترجيح، لان مارتينيز هو أفضل حارس في المونديال".