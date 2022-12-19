في شوارع قطر.. حشود جماهيرية تحتفل مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم

احتشدت جماهير كبيرة في درب لوسيل بدولة قطر للاحتفال بالمنتخب الأرجنتيني بعد تتويج التانجو بلقب كأس العالم.

الحشود الجماهيرية الكبيرة التفت حول حافلة مكشوفة لـ منتخب الأرجنتين في درب لوسيل للاحتفال بتتويج التانجو بلقب كأس العالم 2022.

وقام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بتقديم العباءة الخليجية لليونيل ميسي قائد الأرجنتين وقام بارتدائها قبل أن يسلمه كأس العالم رفقة إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقام ليونيل ميسي بتقبيل اللقب الوحيد الذي كان غائبًا عنه وهو كأس العالم ثم قام برفع الكأس رفقة لاعبي منتخب الأرجنتين.

وحصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، مساء اليوم الأحد، بعد مساهمته القوية في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال، للمرة الثالثة في تاريخ التانجو.

الأرجنتين وفرنسا



وفاز منتخب الأرجنتين باللقب، بانتصاره على فرنسا (4-2) بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

أرقام ميسي

وسجل ميسي، هدفين في النهائي، بالإضافة إلى 5 أهداف أخرى على مدار البطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، ويتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

ليونيل ميسي

ونجح "البرغوث" ميسي في زيارة الشباك، في كل أدوار النسخة الحالية للمونديال.

وأحرز ميسي خلال مرحلة المجموعات في شباك السعودية والمكسيك، ثم سجل في ثمن النهائي أمام أستراليا، وفي ربع النهائي ضد هولندا، قبل أن يهز شباك كرواتيا في نصف النهائي.

مبابي الهداف

وأحرز مبابي جائزة هداف كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف.

تتويج الأرجنتين

توج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد لوسيل، في المباراة النهائية.