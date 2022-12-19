تصوير ستار أكاديمي 12 في السعودية بدلا من لبنان.. وهذا موعد عرضه

كشفت صحف لبنانية عن عزم إدارة برنامج ستار اكاديمي في موسمه الـ 12 ، تصوير الموسم الجديد في السعودية بدلا من لبنان ، والتي اعتادت الشركة تصويره فيها خلال المواسم السابقة .

ومن المقرر أن يتم البدء في اختيار المواهب المشاركة في الموسم الجديد، مع مطلع شهر فبراير القادم ، على أن يتم عرضه بعد شهر رمضان المقبل ، حيث سيعتمد الاختيار إرسال الراغبين في المشاركة من خلال فيديوهات يتم ارسالها .

وهو ما آثار خبر عودة برنامج المسابقات الشهير ستار أكاديمي اهتمام المتابعين ، حيث يعد البرنامج هو الاشهر في تاريخ برامج المسابقات الغنائية ، خاصه وانه كان بمثابه طفرة في تلك النوعية من البرامج .

وفي السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عن البرنامج :

1- بدا بث برنامج ستار اكاديمي عام 2003 ،علي احدي القنوات التليفزيونية اللبنانيه الشهيرة انذاك .

2- البرنامج بالاصل ماخوذ من فورمات هولنديه ، وتم بثه في حوالي 50 دولة حول العالم ، ويبلغ متوسط عدد حلقات الموسم الواحد 15 حلقه .

3- قدم 11 موسم من برنامج ستار اكاديمي ، وفاز من خلالهم 4 متسابقين مصريين من ابرزهم نسمة محجوب.

4- فاز الفنان المصري محمد عطية في الموسم الاول من البرنامج والذي عرض في لبنان عام 2003 .

5- شهد برنامج ستار اكاديمي العديد من الانتقادات بسبب اعتبار البعض انه جري ، نظرا لان المتسابقين من الشباب والبنات يقيمون في منزل واحد ، ويتم تخصيص قناه تليفزيونية خلال فترة عرض البرنامج لبث حياتهما طيلة اليوم .



6- في المواسم الثلاثه الاخيرة تمكنت احدي القنوات المصريه من الحصول علي حق عرض البرنامج ، وكان يذاع بالتزامن مع القناه اللبنانيه التي كانت تعرضه علي مدار مواسمه .

7 - شاركت الفنانه مريهان حسين في احدي مواسم البرنامج ولكنها لم تحصل علي اللقب .

8- كان البرنامج يشهد العديد من الخلافات بين الطلاب المشاركين ، وكانت بمثابه دعايه قوية له .

9 - ظلت الاعلامية هيلدا خليفة تقوم بتقديم البرنامج بمواسمه المختلفه .

10 - البرنامج توقف لمدة طويله وصلت الي 6 سنوات ، قبل ان يتم الاعلان عن عودته علي القناه اللبنانيه