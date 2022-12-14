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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرض للهجوم بسبب الجرأة.. 10 معلومات عن ستار أكاديمي بعد عودته

ستار اكاديمي
ستار اكاديمي

أثار خبر عودة برنامج المسابقات الشهير ستار أكاديمي اهتمام المتابعين ، حيث يعد البرنامج هو الاشهر في تاريخ برامج المسابقات الغنائية ، خاصه وانه كان بمثابه طفرة في تلك النوعية من البرامج . 

وفي السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عن البرنامج : 

 

1- بدا بث برنامج ستار اكاديمي عام 2003 ،علي احدي القنوات التليفزيونية اللبنانيه الشهيرة انذاك . 

 

2- البرنامج بالاصل ماخوذ من فورمات هولنديه ، وتم بثه في حوالي 50 دولة حول العالم ، ويبلغ متوسط عدد حلقات الموسم الواحد 15 حلقه . 

 

3- قدم 11 موسم من برنامج ستار اكاديمي ، وفاز من خلالهم 4 متسابقين مصريين من ابرزهم نسمة محجوب . 

4- فاز الفنان  المصري محمد عطية في الموسم الاول من البرنامج والذي عرض في لبنان عام 2003 . 

5- شهد برنامج ستار اكاديمي العديد من الانتقادات بسبب اعتبار البعض انه جري ، نظرا لان المتسابقين من الشباب والبنات يقيمون في منزل واحد  ، ويتم تخصيص قناه تليفزيونية خلال فترة عرض البرنامج لبث حياتهما طيلة اليوم . 

6- في المواسم الثلاثه الاخيرة تمكنت احدي القنوات المصريه من الحصول علي حق عرض البرنامج ، وكان يذاع بالتزامن مع القناه اللبنانيه التي كانت تعرضه علي مدار مواسمه . 

 

7 - شاركت الفنانه مريهان حسين في احدي مواسم البرنامج ولكنها لم تحصل علي اللقب . 

 

8- كان البرنامج يشهد العديد من الخلافات بين الطلاب المشاركين ، وكانت بمثابه دعايه قوية له . 

 

9 - ظلت الاعلامية هيلدا خليفة تقوم بتقديم البرنامج بمواسمه المختلفه . 

 

10 - البرنامج توقف لمدة طويله وصلت الي 6 سنوات ، قبل ان يتم الاعلان عن عودته علي القناه اللبنانيه . 

ستار اكاديمي مريهان حسين الفنانة مريهان حسين محمد عطية نسمة محجوب برنامج ستار اكاديمي لبنان مصر

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