8 فائزين بـ جوائز فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، الخميس، أسماء الفائزين بـ جوائز الدولة في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية لعام 2022، والتي يبلغ إجمالي قيمتها المالية 55 ألف دولار، إضافة إلى شهادة تقدير وشعار الجائزة.

وذهبت جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال، إلى الكاتب والشاعر والناقد وليد سيف، بينما حصل الروائي وليد الشرفا على جائزة فلسطين للآداب عن رواية "أرجوحة من عظام"، مناصفة مع الشاعر والكاتب خالد جمعة عن مجموعته الشعرية "قمر غريب فوق صانع النايات".

وفاز بجائزة فلسطين للفنون المخرج المسرحي غنام غنام عن أعماله المسرحية، ومنها مسرحية "بأم عيني عام 1948"، مناصفة مع الفنان التشكيلي محمد الجالوس عن معارضه الثلاثة الأخيرة، من 2019 إلى 2022.

وذهبت جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية، إلى الكاتب الصحفي عمر نزال عن كتابه "كباسيل: منافذ الاتصال والتواصل لدى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، مناصفة مع الباحثة نور بدر عن كتاب "هندسة الاضطهاد: سياسة التحكم بالأجساد الصامتة".

جائزة فلسطين للمبدعين الشباب

أما جائزة فلسطين للمبدعين الشباب، فذهبت إلى الفنانة ريم نبيل مصري عن معارضها التشكيلية، من 2020 إلى 2022.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، في مؤتمر صحفي، إن الجائزة "هي تقدير واحترام وعرفان من البلاد، من فلسطين إلى مبدعيها حيثما كانوا، المبدعون الذين يستحقون هذا التقدير الكبير وهم يسعون من أجل حريتها، بالقلم والفكر والروح".

وأضاف "هي تحية محبة وامتنان على ما يقومون به من تخليد لحكاية البلاد والناس، بأفعالهم السردية والفنية وغيرها من فنون وثقافة وإبداع".

وتلقت لجنة جوائز الدولة برئاسة الناقد والمترجم فخري صالح، 61 ترشيحاً في مختلف الفروع واختارت الفائزين بإجماع أعضائها.