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ثقافة

تخطت مبيعات كتبها 15 مليونا.. رحيل الروائية الفرنسية فرنسواز بوردان

صدى البلد

رحلت عن عالمنا الروائية الفرنسية فرنسواز بوردان، عن 70 عمر يناهز عاماً، حيث تعد من أنجح الكتّاب في فرنسا، إذ تخطت مبيعات كتبها 15 مليوناً، على ما أعلنت دار "إديتيس" الناشرة لأعمالها الاثنين لوكالة فرانس برس.

وألّفت فرنسواز بوران نحو خمسين كتاباً حققت نجاحاً كبيراً، واقتُبس بعضها إلى التلفزيون.

وقالت المديرة العامة لدار "إديتيس" ميشال بنبوبان في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس: "أتوجه بأصدق التعازي لعائلة فرنسواز بوردان، وابنتيها فابيان وفريديريك، وأحفادها، أفكّر بكل الفرق" التي تتعاون معها منذ سنوات طويلة، إضافة إلى الملايين من القرّاء الأوفياء".

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فرنسواز بوردان.. مسيرة ممتدة 

 

وقد كانت القصص العائلية في صلب نتاجها الأدبي، إذ نشرت أولى رواياتها سنة 1972 بعنوان "Les soleils mouilles" في أولى سنوات الشباب. وأصدرت في العام التالي روايتها الثانية "De vagues herbes jaunes" التي اقتُبست في عمل تلفزيوني من إخراج جوزيه دايان.

فرنسواز بوردان مولودة في باريس سنة 1952 في كنف عائلة فنية. فوالداها جورج بوردان وجوري بوويه كانا مغنيين معروفين في فرنسا وقاما بجولات في الخارج.

وطوال العقود الماضية، أظهرت فرنسواز بوردان إنتاجية كبيرة، إذ كانت تنكب في كل صباح على الكتابة، ونشرت رواية أو اثنتين سنوياً.

وآخر كتبها صدر مطلع عام 2022 عن دار "بلون" بعنوان "Un si bel horizon".

وأشارت ميشال بنبوبان إلى أن بوردان نجحت من خلال حوالي خمسين رواية كتبتها في "استقطاب قاعدة واسعة من القراء، مع قصصها العائلية ومآسيها وأفراحها، وكتابتها الشفافة والدقيقة".

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