ولي العهد السعودي يُطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تُعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الاستراتيجية تهدف لبناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع، وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

ملكية فكرية

وأكد الأمير محمد بن سلمان، تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في السعودية لـ5 أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وقال ولي العهد السعودي: "لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من تحفيز الاستثمار، وخلق وظائف عالية الجودة، ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين".

توليد الملكية الفكرية

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على 4 ركائز أساسية وهي توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها.

وأشارت الوكالة إلى أنه تحقيقاً لهذه الركائز، "فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم وذلك من خلال أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية".