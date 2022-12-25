عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشاعر الإيطالي جوزيبي كونتي يفوز بجائزة الأركانة المرموقة

الشاعر الإيطالي جوزيبي
الشاعر الإيطالي جوزيبي كونتي

فاز الشاعر الإيطالي جوزيبي كونتي، أحد أبرز شعراء الحداثة في إيطاليا، بجائزة "الأركانة" العالمية للشعر لعام 2022، في دورتها الـ16، التي يمنحها "بيت الشعر" في المغرب سنوياً، بالشراكة مع "مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير"، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، وتبلغ قيمتها 12 ألف دولار أميركي.

 

حوار ثقافي

 

أصدر "بيت الشعر" في المغرب بياناً، السبت، أعلن فيه أن فوز الشاعر الإيطالي "جاء تقديراً للحوار الثقافي واللغوي الذي تصوغه قصيدته شعرياً في بناء تركيبها ودلالاتها، ولِما يكشف عنه هذا الحوار من بعد إنساني مضيء، لم تكفّ قصيدة الشاعر مُنذ سبعينيات القرن الماضي عن توسيع أخيلته وآفاقه بحس جمالي يرفد من معين هذه الأخيلة، ومن المدى المفتوح لهذه الآفاق".

 

ووصف البيان قصيدة كونتي بأنها "تنطوي على توتر صامت منبعه مشدود إلى انشغال معرفي بالاختلاف بين الغرب والشرق، بعد أن تشرّب الشاعر من ثقافتيهما وأساطيرهما، ومن المفارقات التي يضمرها هذا الاختلاف".

 

وأضاف: "إن التوتر الساري بتجليات عديدة في قصيدة هذا الشاعر الإيطالي لا يُفضي إلى أي تصادم، بل يكشف عن انسجام حيوي خفي، ذي ممكنات إنسانية واعدة، وينتصر وفق الممكن الشعري للمحبة الكبرى التي تسري في كينونة كل شيء، بما يدعو إلى تعلم استثمار هذه المحبة في العلاقات الإنسانية".

 

وأكد "بيت الشعر" في بيانه أن الحوار الذي "تبنيه قصيدة كونتي لا يأخذ وجهة واحدة، ولا ينحصر في نصوصه على لقاء الغرب بالشرق، بل يأخذ وجهات أخرى، خصوصاً في المنحى العمودي الذي يهيئ بصورة متجددة لقاء الموت بالحياة".

عمرها 700عام.. تركيا تصادر نسخة توراة أثرية فريدة قبل بيعها|تفاصيل

تاريخ أوروبا.. الكشف عن جسد مستنقع بشري ضمن ذبيحة طقسية عمرها 5000 عام|تفاصيل

بسبب كهف مقدس..غضب داخل أستراليا لتدمير منحوتات حجرية تعود لـ30 ألف عام

مكتبة الضبعية بالأقصر تناقش أهمية دور السياحة فى الاقتصاد

حديث عن القاهرة الخديوية.. ختام الأسبوع الثاني لثقافة المرأة بقبة الغوري

قصور الثقافة: محاضرة مصر مهد الحضارات والديانات بقرية الإسماعيلية في المنيا

رقم قياسي للكاتبات.. جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة تعلن الفائزين بالدورة 21

8 فائزين بـ جوائز فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

قصور الثقافة تختتم فعاليات المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر بالفرح الصعيدى

ظهرت في لوحاته.. رحيل الابنة الكبرى لبيكاسو عن عمر 87 عاماً

لجنة التحكيم

 

تألّفت لجنة تحكيم دورة هذا العام من الأكاديمي والمترجم الإيطالي سيموني سيبيليو رئيساً، وعضوية الكاتبة والناشرة لينة كريدية، والشاعر أحمد الشهاوي، والشاعر نجيب خداري، والناقد خالد بلقاسم، والشاعر حسن نجمي، الأمين العام للجائزة.

 

من هو كونتي؟

 

جوسيبي كونتي (1945)، هو أحد أبرز الشعراء المعاصرين في إيطاليا. وُلد في إمبيريا شمال غربي إيطاليا، وانجذب منذ قصائده الأولى في سبعينيات القرن الماضي إلى أراضي الأساطير السحيقة، بوصفها رافداً لإغناء الشعر واستجلاء اللامرئي، وهو الانجذاب الذي قاده عام 1995، بعد أن تقوّى في نصوصه وفي تصوّره النظري للشعر، إلى تأسيس حركة سمّاها "الميثو-حداثة".

 

صدرت للشاعر الإيطالي عدة مجاميع شعرية منها: "المواسم" 1988، "أغاني الشرق والغرب" 1997، "حوار بين الشاعر والرسول" 1992، "المحيط والفتى" 2002، و"جروح وإزهارات" 2006.

جوزيبي كونتي الشاعر الإيطالي جوزيبي كونتي جائزة الأركانة وزارة الشباب والثقافة بيت الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

انخفاض الدولار 12 جنيها والذهب يفقد 40 .. ماذا يحدث في الأسواق؟

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

جرام الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيها.. الأصفر ينخفض بعد قرار المركزي

الأهلي يستعين بـ«الجوكر» في كأس العالم للأندية .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تاريخ أوروبا.. الكشف عن جسد مستنقع بشري ضمن ذبيحة طقسية عمرها 5000 عام|تفاصيل

بسبب كهف مقدس..غضب داخل أستراليا لتدمير منحوتات حجرية تعود لـ30 ألف عام

مكتبة الضبعية بالأقصر تناقش أهمية دور السياحة فى الاقتصاد

حديث عن القاهرة الخديوية.. ختام الأسبوع الثاني لثقافة المرأة بقبة الغوري

قصور الثقافة: محاضرة مصر مهد الحضارات والديانات بقرية الإسماعيلية في المنيا

رقم قياسي للكاتبات.. جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة تعلن الفائزين بالدورة 21

8 فائزين بـ جوائز فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

قصور الثقافة تختتم فعاليات المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر بالفرح الصعيدى

ترشيحاتنا

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

محاصرة 18 عاملا في الصين بعد انهيار منجم ذهب فوقهم

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 25-12-2022

كامل الوزير: قطار تالجو يمتص الصدمات.. وبيع التذاكر بالدولار للأجانب قريبا

دعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة.. داوم عليهما لو وقفت أمامك حاجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

صوتي خامته شتوية .. العِلم يحسم صحة تصريح ياسمين عز

فيديو

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ