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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل استعدادات حفل افتتاح مؤتمر أدباء مصر بمحافظة الوادي الجديد

صدى البلد

تابع الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة البروفة الأخيرة  لحفل افتتاح المؤتمر بمسرح وسينما هيبس، والذي تحمل دورته اسم الناقد والمفكر الكبير الراحل د. شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، ويرأسها الكاتب الكبير محمد سلماوي، ويتولى أمانتها العامة د. حمدي سليمان. ضمن الاستعدادات لانطلاق الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، تحت عنوان "الفعل الثقافي ومشكلة المعنى"، والتي تعقد بمحافظة الوادي الجديد، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء د. محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، 

 

جاءت جولة المتابعة بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأكد هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على ضرورة خروج حفل الافتتاح الذي تتنوع فقراته وعروضه بشكل مشرف يليق بأدباء مصر ودورهم في الحياة الثقافية.

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تكثيف الفعاليات الثقافية

 

وكان "عطوة" قد عقد لقاء مع حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، عصر اليوم، لعمل الترتيبات النهائية لحفل افتتاح المؤتمر واستقبال الضيوف واستعدادات أماكن استضافة جلساته وفعالياته، سعيا لتكثيف الفعاليات الثقافبة والفنية في ربوع الوادي الجديد في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، حيث تتضمن زيارات ميدانية لأرجاء الوادي الجديد وجمع التراث الشعبي للمحافظة وإهداء المحافظة مجموعة من الكتب لتوزيعات في مسابقات المدارس ومراكز الشباب في المحافظة وواحات الداخلة والخارجة والفرافرة، ووجه الشكر للمحافظ على استضافته الكريمة للمؤتمر، الذي من المقرر أن يشهد زيارت أثرية وزيارات للمشروعات الجديدة التي أقامتها المحافظة لإظهار التطور المعماري والبنية التحتية لها، وصرح رئيس الهيئة أن الأمر لا يقتصر على واحة الخارجة ولكن ستحظى واحة الداخلة بمعارض وفرق فنية ومعارض إصدارات كتب وحرف بيئة وغيرها من الفعاليات.

مؤتمر أدباء مصر الفعل الثقافي ومشكلة المعنى محافظة الوادى الجديد شاكر عبد الحميد محمد سلماوى

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