بودرة تحنيط وورد.. أسرار خبيئة اكتشفت بالقرب من مقبرة توت عنخ أمون

قال بسام الشماع ، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، تعقيبا على ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، إنه يوجد 5398 قطعة اثرية تم اكشتافها داخل مقبرة "توت عنخ أمون" على الرغم من صغر حجمها، متابعا أنه تم اكتشاف حفرة تبعد 110 متر عن مقبرة توت عنخ أمون واكتشاف خبيئة بها آنية ضخمة ممتلئة بأغطية الرأس.

وتابع الشماع، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم اكتشاف اختام من الطين داخل هذه الخبيئة، والختم محفور عليه اسم توت عنخ أمون قبل اكتشاف المقبة.

وأضاف الشماع، أنه تم اكتشاف شنط من القماش داخل الخبيئة، وبودرة ملح النطرون للتحنيط والتجفيف.

وتابع، أنه تم اكتشاف أكاليل ورد كانت توضع حول رقية الملك خلال الجنازة، فضلا عن اكتشاف "قولة" تم ترميمها ووضعها في متحف متروبوليتان .