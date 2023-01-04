عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة تهنئ إيمي وحسن الرداد بالمولود الجديد: يكون فرحة وسند

صدى البلد

حرصت الفنانة هنا شيحة علي تهنئة إيمي سمير غانم وحسن الرداد بالمولود الجديد .

و كتب هنا شيحة  عبر حسابها بموقع انستجرام : الف مبروك إيمي و حسن ،ربنا يقومك بالسلامة يا الذ ايمي في الدنيا ، يتربي في عزكوا و تتهنوا بيه ، و يكون فرحة و سند و حب ليكوا انتوا الاتنين.

وحرص المستشفى الذي اختارته الفنانة إيمي سمير غانم وحسن الرداد على نشر صور لتجهيزاتها الخاصة لاستقبال الأطفال في فرعها بالشيخ زايد.

 

ونشر الحساب الرسمي لمستشفى ولادة نجل إيمي سمير غانم وحسن الرداد، صور الديكورات والتحضيرات الخاصة باستقبال الأطفال، كنوع من الخدمات التي تقدم لزبائنها، عبر فيسبوك.

 

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان خبر وضع إيمي سمير غانم طفلها الأول من الفنان حسن الرداد بعد 7 سنوات من الزواج، وحرصهما على إضفاء السرية على الحدث.

 

كشف العديد من المصادر عن استقبال الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم مولودهما الأول ، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة ، حيث حرص الزوجان على عدم تسريب خبر الحمل خلال الفترة الماضية .

 

وأكد حسن الرداد الخبر لبرنامج et بالعربي، ولم يعلن أو زوجته إيمي سمير غانم عن اسم مولودهما الأول ، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، كانوا قد توقعوا أن يكون اسم الطفل سمير على اسم الفنان الراحل سمير غانم.

 

ولكن حسن الرداد، كان قد حل فى فترة ماضية ضيفا على برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي الكبير مصطفي الاغا ، وقال إنه فى حال رزق بطفل سيطلق عليه اسم فادي على اسم شقيقه الراحل ، والذى توفي فى سن صغير .

وأكد الفنان حسن الرداد ، أن معرفة متطلبات أي شخصية والإبحار في تفاصيل خلفيتها، هو مفتاح مضمون للنجاح.

 

وأوضح الرداد ، خلال ندوته بموقع صدى البلد، أنه قرر العمل في محل لعصير القصب بالهرم لبعض الوقت قبل تقديم شخصيته في فيلم “كف القمر”.

أخبار هنا شيحة إيمي سمير غانم اطلالات ايمي سمير غانم مولود ايمي سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

ترشيحاتنا

تعرف على الآداب النبوية في كيفية إلقاء السلام.. من يبدأ أولًا؟

الزمالك يرصد ميزانية مفتوحة للتعاقد مع 4 لاعبين جدد في يناير

صفقة رونالدو للنصر السعودي تُهدد صدارة الأهلي .. تفاصيل

صحيفة إسرائيلية تنتقد بن غفير: لن يهدأ حتى يجرنا لمغامرة متهورة وتصادم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-1-2023

إبراهيم حسن: من حقنا تدريب المنتخب.. والجماهير تعلم كم قدمنا طوال 20 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها بحوزتها مخدرات.. صور للبلوجر إسراء محب تثير الجدل

بعد سحلها وضربها وهي حامل.. أول صور لـ«البلوجر» أمال بعد ولادتها برفقة زوجها

احذري طهي الدجاج المجمد في المقلاة الهوائية أو الميكروويف.. إليك السبب

الممنوعون من أدوية الاكتئاب.. 17 فئة هل أنت منهم؟

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ