هنا شيحة تهنئ إيمي وحسن الرداد بالمولود الجديد: يكون فرحة وسند

حرصت الفنانة هنا شيحة علي تهنئة إيمي سمير غانم وحسن الرداد بالمولود الجديد .

و كتب هنا شيحة عبر حسابها بموقع انستجرام : الف مبروك إيمي و حسن ،ربنا يقومك بالسلامة يا الذ ايمي في الدنيا ، يتربي في عزكوا و تتهنوا بيه ، و يكون فرحة و سند و حب ليكوا انتوا الاتنين.

وحرص المستشفى الذي اختارته الفنانة إيمي سمير غانم وحسن الرداد على نشر صور لتجهيزاتها الخاصة لاستقبال الأطفال في فرعها بالشيخ زايد.

ونشر الحساب الرسمي لمستشفى ولادة نجل إيمي سمير غانم وحسن الرداد، صور الديكورات والتحضيرات الخاصة باستقبال الأطفال، كنوع من الخدمات التي تقدم لزبائنها، عبر فيسبوك.

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان خبر وضع إيمي سمير غانم طفلها الأول من الفنان حسن الرداد بعد 7 سنوات من الزواج، وحرصهما على إضفاء السرية على الحدث.

كشف العديد من المصادر عن استقبال الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم مولودهما الأول ، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة ، حيث حرص الزوجان على عدم تسريب خبر الحمل خلال الفترة الماضية .

وأكد حسن الرداد الخبر لبرنامج et بالعربي، ولم يعلن أو زوجته إيمي سمير غانم عن اسم مولودهما الأول ، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، كانوا قد توقعوا أن يكون اسم الطفل سمير على اسم الفنان الراحل سمير غانم.

ولكن حسن الرداد، كان قد حل فى فترة ماضية ضيفا على برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي الكبير مصطفي الاغا ، وقال إنه فى حال رزق بطفل سيطلق عليه اسم فادي على اسم شقيقه الراحل ، والذى توفي فى سن صغير .

وأكد الفنان حسن الرداد ، أن معرفة متطلبات أي شخصية والإبحار في تفاصيل خلفيتها، هو مفتاح مضمون للنجاح.

وأوضح الرداد ، خلال ندوته بموقع صدى البلد، أنه قرر العمل في محل لعصير القصب بالهرم لبعض الوقت قبل تقديم شخصيته في فيلم “كف القمر”.