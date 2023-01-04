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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انفصال من طرف واحد.. قصة زواج وطلاق هيثم محمد ووفاء قمر المثيرة للجدل

هيثم محمد
هيثم محمد

مازالت قصة زواج وانفصال الفنان هيثم محمد ووفاء قمر تثير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور عدة أشهر على إعلان طلاقهما بعد إنجاب طفلهما الوحيد. 

 

 

أعلنت الفنانة وفاء قمر في أكتوبر الماضي انفصالها عن زوجها الفنان هيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات، وكتبت عبر موقع فيسبوك رسالة مبهمة قالت فيها:«كل شيء نصيب.. الحمد لله على كل حال».

وكشفت وفاء قمر في تصريحات صحفية منذ أيام، عن انفصالهما في هدوء تام دون الحديث عن أسباب الطلاق، وأكدت على أنهما أصدقاء منذ 20 عاما، ولكن لم يتفقا كمتزوجين، ومازالا يحتفظان بصداقتهما. 

 

وأكدت وفاء قمر على أن علاقتها بطليقها الفنان هيثم محمد يسودها الاحترام، من أجل الذكريات وابنهما الوحيد، موضحة أنها لا تحترم الفضائح والتشهير، حتى لا يتعقد مستقبل أطفالهما.

 

مفاجأة هيثم محمد 

 

وبرغم تكرار حديث وفاء قمر عن الانفصال، إلا أن هيثم محمد مازال محتفظا بصورها عبر حسابه بتطبيق انستجرام، ويصفها في خانة التفاصيل الخاصة به بأنها زوجته، غير معترفا بحديثها ولاتصريحاتها المتتالية. 

 

هيثم محمد الذي اختفى عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، بعد مشاركته في مسلسل خيوط الشمس الإذاعي، وفيلم أسد سيناء، لم يقدم عملا قويا منذ نجاحه في القاصرات عام 2013.

 

زواج هيثم محمد ووفاء قمر

 

 

وفي شهر أبريل 2017، احتفل الفنان هيثم محمد والفنانة وفاء قمر، بعقد قرانهما داخل إحدى قاعات مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وظهرت العروسة بفستان زفاف قصير للغاية.

 

جاء ذلك بعد الاحتفال بخطبتهما في ديسمبر 2016، وعقب مروره بأزمة كبيرة بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة إلا أنه حصل على البراءة منها.

 

من هي وفاء قمر؟ 

 

وفاء قمر  هي فنانة شابة، درست في أكاديمية الفنون بمعهد الفنون المسرحية، وكانت بدايتها الفنية في عام 2004 في مسرحية “سوء تفاهم”.

 

وشاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها “مقلب حرامية”، “بدون رقابة”، “عبده موته”، “أزمة سكر”، “شهادة ميلاد”، و”الكبريت الأحمر”، وكان آخر أعمالها مسلسل سلسال الدم.

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