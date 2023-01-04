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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

13 حكما.. معلومات لا تعرفها عن عازف الأورج محمد عبد السلام

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

أثار عازف الأورج محمد عبد السلام، حالة من الجدل الواسع بعد القاء القبض عليه امس فى كمين شرطة بالمظلات واتضح من البيانات عنه صدر ضده 13 حكما كما قررت الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، بسبب مخالفات وشكاوى ضده مقدمة من متعهدي حفلات.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز المعلومات عن محمد عبد السلام عازف الأورج. 

يعد محمد عبدج السلام من مواليد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأشتهر فى الأفراح الشعبية من خلال العزف على آلة "الأورج"، حيث بات النجم الأول في عدد من القرى والمحافظات الريفية.

وأكد محمد عبد السلام عازف الأورج أنه تعلم العزف على بمفرده، دون مساعدة أحد، ومن أكثر الأعمال التي كانت سببا فى شهرته تعاونه مع رضا البحراوي، في أغنية "وهم استغنوا عني"، والتي قدمها حكيم في أغنية "حلاوة روح".

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وصل محمد عبد السلام الى جمهور مواقع التواصل الاجتماعى من خلال شهرته فى الأفراح وتعاونه مع عدد من المطربيني الشعبيين وحتى استطاع ان يحقق تجاحات كبيره عبر اليوتيوب من خلال موسيقى “مزمار عبدالسلام” والذى حقق أكثر من 22 مليون مشاهدة.

 

وتسببت شهرة محمد عبد السلام فى العمل بالسينما حيث شارك فى أفلام السبكي، حيث ظهر في أغنية مع الفنان الشعبي محمود الليثي، تحمل اسم "عم يا صياد" في فيلم "يجعله عامر"، التي حققت هي الأخرى نجاحا مبهرا وتسببت شهرته فى ان يطلق الجمهور عليه اسم "أبو تريكة الأورج".

 

استطاع محمد عبد السلام أن تصل صفحته الرسمية على موقع يوتيوب الى 111 ألف مشترك، أما عن عدد المشاهدات لصفحته على يوتيوب وصلت 26,307,117.

محمد عبد السلام عازف الأورج محمد عبد السلام أعمال محمد عبد السلام الفنان محمد عبد السلام Arts Entertainment

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