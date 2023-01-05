أفضل طرق التعامل مع كبار السن

قالت الدكتورة شيماء الأسد؛ إن كبار السن لابد من التعامل معهم بشكل أقرب للرحمة واللطف مع الكثير من الود لأنهم عند زيادة عمرهم بالسنين تقل أعمارهم النفسية؛ بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تعرضوا لها قبل ذلك تظهر بعد مرور مراحل عمرية معينة؛ بمعنى الضغوط والمشاكل التي تعرض لها الشخص في الطفولة والمراهقة تظهر في سن الشيخوخة في صورة عصبية.

أضافت شيماء الأسد خلال لقائها في برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية؛ أن كبار السن من سن 60 سنه تبدأ مرحلة المراهقة الخاصة بهم في هذه المرحلة العمرية ؛ منوهة إلى أهمية احتواء هذه المرحلة بكل مظاهرها ومفرداتها.

وتابعت أن كبار السن عرضة لأمراض الاكتئاب والقلق والتوتر، وذلك لأسباب تعرضهم للأمراض المزمنة او لإحساسهم الداخلي بأنهم لا بد من التقاعد وعدم العمل بالإضافة إلى عدم القدرة على ممارسة الحياة كما كانت فعند التعرض لهذا التفكير من قبل المسن تزداد المشاعر السلبية ويكون عرضة للأمراض العضوية وذلك بعد ضعف المناعة النفسية بالإضافة إلى ضعف البنية الجسدية لديهم .