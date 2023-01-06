هاشتاج عيد ميلاد مجيد يتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “عيد ميلاد مجيد”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتهنئته الأقباط.

وتصدر هاشتاج “عيد ميلاد مجيد" قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التغريدات للاحتفال بيوم عيد الميلاد المجيد وتهنئته الأقباط، كالاتي:

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن القداس سيقام في كل كنائس مصر وعلى رأسها القدس بكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي سيصلي بها البابا تواضروس الثاني.

وأكد القمص موسى إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc، على قناة dmc، مع الإعلامي رامي رضوان: "العديد من المواطنين المسيحيين سيكونون في كاتدرائية ميلاد المسيح.

وعن الإجراءات الاحترازية، أكد القمص: "إجراءات مواجهة كورونا ستكون موجودة ولكن سيشهد القداس هذا العام إعدادا طبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.